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Haberler Yaşam Gönül Dağı 177. bölüm fragmanı yayında! TRT Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 00:49 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 00:49

Gönül Dağı 177. bölüm fragmanı yayında! TRT Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Her hafta cumartesi akşamları izleyicileriyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 177. bölüm fragmanı ile merak konusu oldu. Son bölümün ardından, yeni gelişmeleri öğrenmek isteyen izleyiciler ekran başına geçmek için sabırsızlanıyor. Sezonlar boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin gelecek bölümünde neler yaşanacağı ise büyük bir merak konusu. Peki, TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Gönül Dağı 177. bölüm fragmanı yayında! TRT Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Gönül Dağı 174. bölüm fragmanı, TRT 1 ekranlarında yayınlanıp yayınlanmadığı ile merak ediliyor. Amcaoğullarının yaşadığı maceralar her hafta büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son bölümün ardından dizinin tanıtımına dair araştırmalar hızla arttı. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı 177. bölüm fragmanı yayında! TRT Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

TRT 1 ekranlarında yayımlanan yapımın yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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Gönül Dağı 177. bölüm fragmanı yayında! TRT Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Selma'nın sağlık sorunu büyüyor mu?

Gözlerindeki kararmalar devam eden Selma, kontrollerden sonuç çıkmasa da rahatsızlığının nedenini çözemediği için kaygılıdır. Babasına durumu anlatır ama Taner ve diğer aile fertlerinden saklamayı tercih eder. Ancak Elif, Cemile ve Asuman Selma'daki değişikliği fark edip şüphelenmeye başlar. Bu durumun aile içinde nasıl karşılanacağı ve Taner'in gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu olacak.

Süleyman'ın davası duygusal bir yüzleşmeye dönüşüyor

Ailesiyle yaşadığı hukuki sürecin gölgesinde kalan Süleyman'a, amcaoğulları destek çıkar. Taner, amcasına yapılan adaletsizliğe sessiz kalmayarak onun adına dava açar. Süleyman için ise asıl sürpriz, mahkemede ortaya çıkan beklenmedik bir tanıktır. Tanıkların etkisiyle davanın seyri nasıl değişecek, Süleyman haklı mücadelesinde başarılı olacak mı?

Gönül Dağı 177. bölüm fragmanı yayında! TRT Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?

Kaya ailesi piknikte yeni bir başlangıca hazırlanıyor

Ramazan ve Asuman bebeklerinin cinsiyetini öğrenmenin mutluluğunu yaşarlar. Bu özel haberi ailesiyle paylaşmak isteyen Ramazan, herkesi bir araya getiren bir piknik organize eder. Aile bireylerinin katıldığı bu etkinlikte hem eğlenceli anlar yaşanacak hem de Ramazan'ın özenle planladığı sürpriz ortaya çıkacak. Piknikte yaşanacaklar bölüme keyif katacak.

Adile ve Kiraz arasında lezzetli bir yarış başlıyor

Balayından dönen Erkan ve Filiz'i sürprizler beklerken, ailede yeni bir rekabetin fitili ateşlenir. Adile ve Kiraz arasında başlayan tatlı çekişme, mutfağa taşar. İki dünür, yemek konusundaki hünerlerini sergilerken izleyenler bu keyifli mücadeleye tanıklık edecek. Bu tatlı rekabet kimin galibiyetiyle sonuçlanacak?

Gönül Dağı 177. bölüm fragmanı yayında! TRT Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
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