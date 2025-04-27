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Gönül Dağı 177. bölüm fragmanı yayında! TRT Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
00:49
Gönül Dağı 177. bölüm fragmanı yayında! TRT Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler yaşanacak?
Her hafta cumartesi akşamları izleyicileriyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 177. bölüm fragmanı ile merak konusu oldu. Son bölümün ardından, yeni gelişmeleri öğrenmek isteyen izleyiciler ekran başına geçmek için sabırsızlanıyor. Sezonlar boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin gelecek bölümünde neler yaşanacağı ise büyük bir merak konusu. Peki, TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?