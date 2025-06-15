GÖNÜL DAĞI 182. BÖLÜM İZLE! TRT 1 ile Gönül Dağı sezon finali son bölüm kesintisiz izle!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.06.2025 06:08 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:59

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 182. bölümüyle ekrana geliyor. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi bu hafta sezon finali ile ekrana geliyor. Bu haftaki bölümde amcaoğulları, TVR Havacılık için büyük bir atılımın eşiğindedir. Yurtdışındaki işlerin başında durması için Ramazan, kasabadan ayrılacak mıdır? İşte, Gönül Dağı sezon finali bölümü izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 182. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizi bu hafta sezon finali veriyor. Selma'nın ameliyat olma konusu gündeme gelir. Ameliyat sırasında neler yaşanacaktır? İşte, Gönül Dağı sezon finali bölümü izle linki.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

14 Haziran Cumartesi günü yayınlanan sezon finali bölümünü izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÖNÜL DAĞI 182. BÖLÜM ÖZET
Amcaoğulları, TVR Havacılık için büyük bir atılımın eşiğindedir. Yurtdışındaki işlerin başında durması için Ramazan, kasabadan ayrılacak mıdır?

Selma'nın ameliyat olma konusu gündeme gelir. Ameliyat sırasında neler yaşanacaktır?

Süleyman'ın çocukları, amcaoğullarından rahatsız oldukları için bir plan yaparlar. Ağılda neler yaşanacaktır?

