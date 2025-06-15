Haberler
GÖNÜL DAĞI 182. BÖLÜM İZLE! TRT 1 ile Gönül Dağı sezon finali son bölüm kesintisiz izle!
Giriş Tarihi: 15.06.2025 06:08
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025
10:59
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 182. bölümüyle ekrana geliyor. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi bu hafta sezon finali ile ekrana geliyor. Bu haftaki bölümde amcaoğulları, TVR Havacılık için büyük bir atılımın eşiğindedir. Yurtdışındaki işlerin başında durması için Ramazan, kasabadan ayrılacak mıdır? İşte, Gönül Dağı sezon finali bölümü izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.