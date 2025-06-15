GÖNÜL DAĞI 182. BÖLÜM İZLE! TRT 1 ile Gönül Dağı sezon finali son bölüm kesintisiz izle!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı 182. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizi bu hafta sezon finali veriyor. Selma'nın ameliyat olma konusu gündeme gelir. Ameliyat sırasında neler yaşanacaktır? İşte, Gönül Dağı sezon finali bölümü izle linki.