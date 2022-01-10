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Haberler Yaşam Google'da dünyanın en saçma binası seçilmişti! O yapı hakkında yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:38

Google'da dünyanın en saçma binası seçilmişti! O yapı hakkında yeni gelişme...

Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı. İlk etaptaki içindeki demir profillerin söküldüğü binada çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yıkımın belediyeye ek bir maliyet getirmeyeceğini belirterek, "Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak" dedi.

DHA
Google’da dünyanın en saçma binası seçilmişti! O yapı hakkında yeni gelişme...

GOOGLE'DA DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI SEÇİLMİŞTİ! O YAPI HAKKINDA YENİ GELİŞME...

Trabzon Caddesi'nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, gerek mimari yapısı, renkleriyle kentin simgesi haline geldi.

Google’da dünyanın en saçma binası seçilmişti! O yapı hakkında yeni gelişme...

Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle insanların merkezdeki bir adresi tarif ederken kullandıkları ilk yol olan ve Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdıkları binanın ünü Türkiye'yi de aştı.

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Google’da dünyanın en saçma binası seçilmişti! O yapı hakkında yeni gelişme...

İnternet arama motoru Google'a 'Dünyanın en saçma binası' yazılıp, görsellerde arama yapıldığında ilk sırada çıktı. 2019 yılında binanın yıkılmasına karar verildi.

Google’da dünyanın en saçma binası seçilmişti! O yapı hakkında yeni gelişme...

BİNANIN HURDALARI FİRMAYA AİT

Kasım ayında düzenlenen ihaleyi 6 milyon 600 bin lira teklifle kazanan müteahhit firma, binanın yıkımına başladı. Şartnameye göre 4 ayda planlanan yıkım için belediyenin kasasından tek kuruş çıkmayacak.

Google’da dünyanın en saçma binası seçilmişti! O yapı hakkında yeni gelişme...

İhaleye göre binadan çıkacak tüm çelik, demir gibi geri dönüşümü mümkün hurdalar müteahhit firmanın olacak.

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