HaberlerYaşamGoogle'da dünyanın en saçma binası seçilmişti! O yapı hakkında yeni gelişme...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:36Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:38
Google'da dünyanın en saçma binası seçilmişti! O yapı hakkında yeni gelişme...
Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasının yıkımına başlandı. İlk etaptaki içindeki demir profillerin söküldüğü binada çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yıkımın belediyeye ek bir maliyet getirmeyeceğini belirterek, "Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak" dedi.