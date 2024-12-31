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Google'dan Yılın Son Gününe Özel Doodle Sürprizi! Yılın son günü Google Doodle ile kutlanıyor! Yılın ilk günü ve son günü hangi gün?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 07:32
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
07:32
Google'dan Yılın Son Gününe Özel Doodle Sürprizi! Yılın son günü Google Doodle ile kutlanıyor! Yılın ilk günü ve son günü hangi gün?
Her yıl, özel tasarımlarla kullanıcılarının karşısına çıkan Google, bu yıl da yılın son günü için dikkat çekici bir Doodle hazırladı. Yılbaşı Gecesi 2024 için tasarlanan bu özel Doodle, mor tonlarının hakim olduğu, yıldızlarla süslenmiş bir Google logosundan oluşuyor. Ana sayfada yer alan bu tasarıma tıklayan kullanıcılar, yılbaşı gecesiyle ilgili görseller ve haberlerle karşılaşıyor. Yeni yıl için geri sayım devam ederken "Yılın ilk günü ve son günü hangi gündür?" sorusu yanıt arıyor. İşte, 31 Aralık 2024 Salı yılbaşı gecesi ile ilgili bilgiler..