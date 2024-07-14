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Görenler hayrete düştü: Tam 1,5 metre! Normal bir insan asla yiyemez!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
11:34
Görenler hayrete düştü: Tam 1,5 metre! Normal bir insan asla yiyemez!
Hatay'da 1,5 metrelik döner yeme yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan Sergen Cingöz, imkansızı başarmak için çıktığı yolda dönerin 1 metresini yiyebildi. Bin TL'lik ödül için kıyasıya mücadele eden Cingöz'ün döneri yemek için verdiği mücadele böyle görüntülendi: "Normal bir insan asla yiyemez!"