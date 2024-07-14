Görenler hayrete düştü: Tam 1,5 metre! Normal bir insan asla yiyemez!

Başlangıç çok iyiydi. Sonlara doğru bitirme hissi ve isteği vardı ama artık gitmiyordu. Normal bir insan asla yiyemez. Bence imkansızdı. Son ana kadar bunu bitirme hissi var ama insan vücudunun sınırını kendisini bilmeli. Evet geniş olabilirim ama sınırımızı bilmek iyidir. O yüzden durdum ve yiyemedim. Yoksa devam etme isteği halen var. Bayağı kilom var. Güzel bir kilomuz var" dedi.