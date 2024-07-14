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Giriş Tarihi: 14.07.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 11:34

Görenler hayrete düştü: Tam 1,5 metre! Normal bir insan asla yiyemez!

Hatay'da 1,5 metrelik döner yeme yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan Sergen Cingöz, imkansızı başarmak için çıktığı yolda dönerin 1 metresini yiyebildi. Bin TL'lik ödül için kıyasıya mücadele eden Cingöz'ün döneri yemek için verdiği mücadele böyle görüntülendi: "Normal bir insan asla yiyemez!"

İHA
Görenler hayrete düştü: Tam 1,5 metre! Normal bir insan asla yiyemez!

Hatay Antakya'da Abdullah Gencer isimli vatandaş sosyal medya üzerinden Hatay'ın meşhur dönerinin tanıtımı amacıyla "1,5 metre döneri kim yiyebilir?" isimli bir yarışma başlattı. Gencer'in başlattığı yarışmaya ilk katılansa 160 kilogramlık Sergen Cingöz oldu.

Görenler hayrete düştü: Tam 1,5 metre! Normal bir insan asla yiyemez!

Birçok kişi tarafından imkansız olarak görülen yeme yarışmasında kendine güvenen Cingöz, kameraların önünde hazırlanan ve ölçümü yapılan 1 buçuk metrelik Hatay dönerini yemeye başladı. Sosyal medya fenomeni Abdullah Gencer'in başlattığı bin TL ödüllü yarışmanın ilk katılımcısı olan Sergen Cingöz, dönerin 1 metrelik kısmını yemeyi başardı.

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Görenler hayrete düştü: Tam 1,5 metre! Normal bir insan asla yiyemez!

Sosyal medya fenomeni Abdullah Gencer'in başlattığı bin TL ödüllü yarışmanın ilk katılımcısı olan Sergen Cingöz, dönerin 1 metrelik kısmını yemeyi başardı.

Görenler hayrete düştü: Tam 1,5 metre! Normal bir insan asla yiyemez!

"NORMAL BİR İNSAN ASLA YİYEMEZ"

İmkansızı başarmak için çıktığı yolda dönerin 1 metresini yiyen Sergen Cingöz, "Döner yedim, yemeye çalıştım. Döner 1,5 metreydi. Ben 1 metresini yedim geriye 50 santimetre kaldı. İlk başta yemeye başlayınca zor olduğunu anladım. 1 metresini yemiştim ve geriye 50 santimetre bir şey kalmıştı.

Görenler hayrete düştü: Tam 1,5 metre! Normal bir insan asla yiyemez!

Başlangıç çok iyiydi. Sonlara doğru bitirme hissi ve isteği vardı ama artık gitmiyordu. Normal bir insan asla yiyemez. Bence imkansızdı. Son ana kadar bunu bitirme hissi var ama insan vücudunun sınırını kendisini bilmeli. Evet geniş olabilirim ama sınırımızı bilmek iyidir. O yüzden durdum ve yiyemedim. Yoksa devam etme isteği halen var. Bayağı kilom var. Güzel bir kilomuz var" dedi.

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