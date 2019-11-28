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Görenlerin ağzı açık kalıyor! Hurda aracı öyle bir hale getirdi ki görenler şaşkına döndü!

Görenlerin ağzı açık kalıyor! Hurda aracı öyle bir hale getirdi ki görenler şaşkına döndü!

Son yıllarda oldukça popüler olan fikirlerden bir tanesi de eski hurda araçları yeniletmek oluyor. Ancak bazı araçlar varki değişimlerini gören birçok kişi gözlerine inanamıyor. Eski model bu otomobil yeni haliyle aklınızı başınızdan alacak. İşte değişimi kare kare görüntülenen o otomobil...