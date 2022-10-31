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Haberler Yaşam Green Card başvuru şartları ve tarihleri 2022: Green Card başvuru nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:31 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 14:31

Green Card başvuru şartları ve tarihleri 2022: Green Card başvuru nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

ABD'de ikamet etmek ve sürekli çalışma hakkına sahip olmak isteyenler için Green Card başvuru ekranı hala açık durumda. Geçtiğimiz yıl Green Card başvuru şartları içinde pasaport şartı bulunuyorken, bu yıl da bu şart var mı araştırılıyor. ABD'de ikamet etmek isteyen vatandaşlar, "Green Card başvuru nasıl yapılır, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Başvuruların bir süre daha devam edeceğini hatırlatmakta fayda var. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? Green Card başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Green Card başvuru şartları ve tarihleri 2022: Green Card başvuru nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

"Green Card başvuru nasıl yapılır?" sorusu, başvuruların bitmesine az bir süre kala daha da aratılmaya başlıyor. Green Card başvuru şartları 2022 direkt olarak açıklanırken, ABD'de ikamet etmek isteyen vatandaşlar Green Card başvuruları ne zaman bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Green Card başvuru şartları ve tarihleri 2022: Green Card başvuru nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz günlerde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.

Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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Green Card başvuru şartları ve tarihleri 2022: Green Card başvuru nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzunu yapabilirsiniz.

Green Card başvuru şartları ve tarihleri 2022: Green Card başvuru nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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Green Card başvuru şartları ve tarihleri 2022: Green Card başvuru nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

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