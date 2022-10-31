Green Card başvuru şartları ve tarihleri 2022: Green Card başvuru nasıl yapılır, son başvuru tarihi ne zaman?

ABD'de ikamet etmek ve sürekli çalışma hakkına sahip olmak isteyenler için Green Card başvuru ekranı hala açık durumda. Geçtiğimiz yıl Green Card başvuru şartları içinde pasaport şartı bulunuyorken, bu yıl da bu şart var mı araştırılıyor. ABD'de ikamet etmek isteyen vatandaşlar, "Green Card başvuru nasıl yapılır, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Başvuruların bir süre daha devam edeceğini hatırlatmakta fayda var. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? Green Card başvuru şartları neler? İşte detaylar…