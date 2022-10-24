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Haberler Yaşam Green Card başvuru nasıl yapılır 2022? Green Card başvuru şartları neler, pasaport ve İngilizce şartı var mı?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:52

Green Card başvuru nasıl yapılır 2022? Green Card başvuru şartları neler, pasaport ve İngilizce şartı var mı?

Green Card başvuru tarihleri 2022, başvuruların 5 Ekim 2022 tarihinde başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Green Card başvuru şartları güncellenmiş olarak kamuyla paylaşılırken, pasaport ve İngilizce şartı önemini koruyor. Green Card başvuru ekranı bir süre daha açık olacakken, Green Card başvuru sonuçları için vatandaşlar daha uzun süre sabretmek zorunda kalacak. ABD'de kalıcı ikamet etmek isteyenlerin en kestirme yolu olan Green Card başvuruları 2022, güncelliğini koruyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? Green Card başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

Green Card başvuru nasıl yapılır 2022? Green Card başvuru şartları neler, pasaport ve İngilizce şartı var mı?

Green Card başvuru şartları arasında pasaport ve İngilizce bilme şartının olup olmadığı, Green Card son başvuru tarihi gelene kadar devam edecek. ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma izni sağlayan Green Card başvuru tarihleri 2022 gündemdeki yerini koruyor. Peki, Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

Green Card başvuru nasıl yapılır 2022? Green Card başvuru şartları neler, pasaport ve İngilizce şartı var mı?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz günlerde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.

Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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Green Card başvuru nasıl yapılır 2022? Green Card başvuru şartları neler, pasaport ve İngilizce şartı var mı?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzu yapabilirsiniz.

Green Card başvuru nasıl yapılır 2022? Green Card başvuru şartları neler, pasaport ve İngilizce şartı var mı?

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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Green Card başvuru nasıl yapılır 2022? Green Card başvuru şartları neler, pasaport ve İngilizce şartı var mı?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

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