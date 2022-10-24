Green Card başvuru nasıl yapılır 2022? Green Card başvuru şartları neler, pasaport ve İngilizce şartı var mı?

Green Card başvuru tarihleri 2022, başvuruların 5 Ekim 2022 tarihinde başlamasıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Green Card başvuru şartları güncellenmiş olarak kamuyla paylaşılırken, pasaport ve İngilizce şartı önemini koruyor. Green Card başvuru ekranı bir süre daha açık olacakken, Green Card başvuru sonuçları için vatandaşlar daha uzun süre sabretmek zorunda kalacak. ABD'de kalıcı ikamet etmek isteyenlerin en kestirme yolu olan Green Card başvuruları 2022, güncelliğini koruyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? Green Card başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…