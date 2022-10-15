Green Card başvuru şartları ve tarihleri: Green Card başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

Green Card başvuru nasıl yapılır sorusu, ABD'de ikamet etmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılıyor. Green Card başvuruları son tarih için henüz varken, insanların aklında birçok soru var. Green Card başvuru şartları içinde geçtiğimiz yıla göre farklılıklar bulunuyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitecek? Green Card başvuru şartları neler? İşte detaylar…