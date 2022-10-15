Green Card başvuru şartları ve tarihleri: Green Card başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

Green Card başvuru şartları 2022 arasında pasaport ve İngilizce şartının olup olmadığı aratılıyor. 5 Ekim 2022 tarihinde başlayan Green Card başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için daha devam edecek. Green Card pasaport şartı geçtiğimiz sene istenirken, bu sene için de başvuru yapacaklar için merak konusu oldu. Vatandaşlar "Green Card başvuru nasıl yapılır" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? Green Card başvuru şartları ne? İşte detaylar…