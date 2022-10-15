Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Green Card başvuru şartları ve tarihleri: Green Card başvuruları ne zaman sonuçlanacak?
Giriş Tarihi: 15.10.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 08:58

Green Card başvuru şartları ve tarihleri: Green Card başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

Green Card başvuru şartları 2022 arasında pasaport ve İngilizce şartının olup olmadığı aratılıyor. 5 Ekim 2022 tarihinde başlayan Green Card başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni elde etmek isteyenler için daha devam edecek. Green Card pasaport şartı geçtiğimiz sene istenirken, bu sene için de başvuru yapacaklar için merak konusu oldu. Vatandaşlar "Green Card başvuru nasıl yapılır" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? Green Card başvuru şartları ne? İşte detaylar…

Green Card başvuru şartları ve tarihleri: Green Card başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

Green Card başvuru nasıl yapılır sorusu, ABD'de ikamet etmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılıyor. Green Card başvuruları son tarih için henüz varken, insanların aklında birçok soru var. Green Card başvuru şartları içinde geçtiğimiz yıla göre farklılıklar bulunuyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman bitecek? Green Card başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Green Card başvuru şartları ve tarihleri: Green Card başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz günlerde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.

Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Green Card başvuru şartları ve tarihleri: Green Card başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzu yapabilirsiniz.

Green Card başvuru şartları ve tarihleri: Green Card başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Green Card başvuru şartları ve tarihleri: Green Card başvuruları ne zaman sonuçlanacak?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

SON DAKİKA