GREEN CARD SONUÇLARI 2023 || Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, kaç gün kaldı?

Green Card başvuru sonuçlarıı ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. ABD'de kalıcı vize için her yıl bir ay boyunca başvurular alınıyor ve başvuru sonuçları sonraki sene belli oluyor. Green Card çekiliş sonuçları 2023 sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar kendilerine hak çıkıp çıkmadıklarını öğrenmek istiyor. Peki, Gren Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar