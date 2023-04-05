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Haberler Yaşam GREEN CARD SONUÇLARI 2023 || Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 05.04.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 15:02

GREEN CARD SONUÇLARI 2023 || Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, kaç gün kaldı?

Green Card başvuru sonuçları 2023 hakkında araştırmalar hızla devam ediyor. 8 Kasım'da sona eren başvurular sonucunda hak kazanan vatandaşların mülakatları 1 Ekim ile 30 Eylül 2024 arasında gerçekleşecek. Bu noktada "Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Dünya genelinde milyonlarca vatandaş ABD'de vizesi almak için başvurularda bulunuyor. Peki, Green Card sonuçları 2023 nasıl öğrenilir? Green Card çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylar

GREEN CARD SONUÇLARI 2023 || Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, kaç gün kaldı?

Green Card başvuru sonuçlarıı ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. ABD'de kalıcı vize için her yıl bir ay boyunca başvurular alınıyor ve başvuru sonuçları sonraki sene belli oluyor. Green Card çekiliş sonuçları 2023 sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar kendilerine hak çıkıp çıkmadıklarını öğrenmek istiyor. Peki, Gren Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

GREEN CARD SONUÇLARI 2023 || Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, kaç gün kaldı?

GREEN CARD BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

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GREEN CARD SONUÇLARI 2023 || Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, kaç gün kaldı?

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

GREEN CARD SONUÇLARI 2023 || Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, kaç gün kaldı?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

GREEN CARD SONUÇLARI 2023 || Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak 2023, kaç gün kaldı?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

1. http://dvprogram.state.gov adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.

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