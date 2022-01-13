Grizu 263A nedir? Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu 263A özellikleri nelerdir?

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu 263A SpaceX, Falcon 9 roketiyle Türkiye saatiyle 18:25'te ABD Florida'da yer alan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Bu gelişmenin ardından detayları öğrenmek isteyenler "Grizu 263A nedir, özellikleri nelerdir?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmayla bilgi sahibi olmaya devam ediyor.

GRİZU 263A NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu 263A ile ilgili tüm bilgiler şöyle;