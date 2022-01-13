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Haberler Yaşam Grizu 263A nedir? Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu 263A özellikleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 13.01.2022 19:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 19:02

Grizu 263A nedir? Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu 263A özellikleri nelerdir?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay takımı tarafından tasarlanan temel haberleşme faaliyetlerini gerçekleştirme fonksiyonları bulunan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu 263A SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları merak edenler "Grizu 263A nedir, özellikleri nelerdir?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan "Grizu 263A nedir, özellikleri nelerdir?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Grizu 263A nedir? Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu 263A özellikleri nelerdir?

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu 263A SpaceX, Falcon 9 roketiyle Türkiye saatiyle 18:25'te ABD Florida'da yer alan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Bu gelişmenin ardından detayları öğrenmek isteyenler "Grizu 263A nedir, özellikleri nelerdir?" soruları üzerinden yaptıkları araştırmayla bilgi sahibi olmaya devam ediyor.

GRİZU 263A NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu 263A ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

Grizu 263A nedir? Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu 263A özellikleri nelerdir?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın, temel haberleşme olaylarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladıkları Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, SpaceX Falcon 9 roketiyle bugün ABD'den uzaya gönderildi.

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Grizu 263A nedir? Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu 263A özellikleri nelerdir?

Yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde 4 yıl 8 ay görev yapması planlanan 5x5x5 santimetre boyutlarındaki Türkiye'nin ilk "pocketqube uydusu" için 25 bin avro fırlatma maliyeti bulunuyor.

Grizu 263A nedir? Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu 263A özellikleri nelerdir?

Yetkili fırlatıcı firmaya teslim edilen cep uydusunun, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren madencilerin isimleriyle 13 Ocak'ta Türkiye saatiyle 18.25'te Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cape Canaveral Fırlatma Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkması bekleniyor.

Grizu 263A nedir? Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu 263A özellikleri nelerdir?

"BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Grizu-263 Uzay Takımı'nın danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, AA muhabirine, öğrencilerin bu başarısının, yeni başarılarının habercisi olacağını söyledi.

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