Grizu 263A nedir? Space X Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu 263A özellikleri nelerdir?

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay takımı tarafından tasarlanan temel haberleşme faaliyetlerini gerçekleştirme fonksiyonları bulunan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu 263A SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından detayları merak edenler "Grizu 263A nedir, özellikleri nelerdir?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan "Grizu 263A nedir, özellikleri nelerdir?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.