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Haberler Yaşam GSB 1200 personel alımı başvuru ekranı ve kontenjan dağılımı 2022: e devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 07:03

GSB 1200 personel alımı başvuru ekranı ve kontenjan dağılımı 2022: e devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

GSB personel alımı başvurusu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1200 yurt yönetim personeli alımı yapılacağı bildirilmişti. Söz konusu alım için başvuru süreci, tüm hızıyla devam ederken başvuru şartları ve tarihleri gibi birçok detay gündemdeki yerini koruyor. Peki, e-Devlet ile GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte 2022 GSB personel alımı başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve konu ile ilgili tüm detaylar…

GSB 1200 personel alımı başvuru ekranı ve kontenjan dağılımı 2022: e devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Bakanlığa bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını duyurdu. Açıklama sonrası GSB personel alımı başvuru ekranı ziyaret edilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce vatandaş, ''e-Devlet ile GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 2022 GSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve alıma ilişkin ayrıntılı bilgiler…

GSB 1200 personel alımı başvuru ekranı ve kontenjan dağılımı 2022: e devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara 1200 yönetim personeli alınacağını açıklamıştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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GSB 1200 personel alımı başvuru ekranı ve kontenjan dağılımı 2022: e devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Bakan Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"Ben bu vesileyle buradan bir duyuruyu paylaşacağım. Dedim ya 70 bin kişilik bir aileyiz. Yurtlarıyla, kamplarıyla, gençlik merkezleriyle, binlerce spor tesisiyle ve pek çok hizmet alanıyla gençlerimizin yanındayız. Biliyorsunuz bundan 3 hafta önce 105 yeni yurt binasını Ankara'da hizmete açtık. Yeni inşaatlarımız, yeni çalışmalarımız devam ediyor.

GSB 1200 personel alımı başvuru ekranı ve kontenjan dağılımı 2022: e devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da, Türkiye'nin en yeni yurtlarını hizmete açacağız. Onların müjdesini vereyim. Bu alanda tabii ki ailemizi, yeni arkadaşlarımızla güçlendirme gerekliliğimiz var. Ailemize yeni heyecanlar, yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlarımızı katarak bu heyecanı büyütüyoruz. Ben bugün bu bağlamda hizmete aldığımız yeni yurtlarımız için 1200 yeni yurt yönetim personeli alacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

Alım ilanımıza ilişkin detaylar bu gece Resmi Gazete'de yayınlanacak. Buna başvurmak isteyen vatandaşlarımız e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvurularını yapabilecekler. Ben bu vesileyle tüm adaylarımıza hayırlı, uğurlu bir süreç temenni ediyorum. İnşallah her biri bu anlamdaki süreçleri başarıyla tamamlarlar ve ailemize katılma noktasında güçlü bir adım atarlar."

GSB 1200 personel alımı başvuru ekranı ve kontenjan dağılımı 2022: e devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

GSB Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı için başvurular, 14 Ekim 2022 Cuma günü sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

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