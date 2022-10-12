GSB personel alımı başvurusu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1200 yurt yönetim personeli alımı yapılacağı bildirilmişti. Söz konusu alım için başvuru süreci, tüm hızıyla devam ederken başvuru şartları ve tarihleri gibi birçok detay gündemdeki yerini koruyor. Peki, e-Devlet ile GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler başvurabilir? İşte 2022 GSB personel alımı başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve konu ile ilgili tüm detaylar…