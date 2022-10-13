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Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 10:44

GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? 2022 GSB Akademik kamp başvuru ekranı!

Üniversitelerin lisans bölümlerinde mezun olan veya son sınıf öğrencisi olan vatandaşlar için GSB akademik kamplar başlığı altında öğrencilere yeni bir etkinlik sunuyor. Ders, seminer ve konferanslarla gençlere akademik hayatlarında rehberlik yapmayı amaçlayan bu projeyle ilgili olarak "GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Katılan gençlere program sonrası katılım belgesi de takdim edilecek. Peki, GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? İşte detaylar.

GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? 2022 GSB Akademik kamp başvuru ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB Akademik kamplar başlığı altında yeni bir projeye imza attı. Üniversite son sınıf ve mezun vatandaşlara akademik kariyerlerinde rehber olmak amacıyla uzman öğretim üyeleri ve profesyonellerle ders, seminer ve konferansların düzenleneceği bir eğitim programı oluşturuldu. Peki, GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? İşte GSB Akademik kamplar başvuru detayları.

GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? 2022 GSB Akademik kamp başvuru ekranı!

Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmuş veya son sınıfta okuyan öğrenciler ve aynı zamanda yüksek lisans yapmak amacı taşıyan gençlerimize akademik hayatları için rehberlik yapmak amacıyla Bakanlığımız tarafından "Akademik Kamplar" düzenlenmektedir. İstanbul Marmaracık ve Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kamplarında gerçekleştirilecek olan Akademik Kamplarda alanında uzman öğretim üyeleri ve profesyoneller tarafından akademik dersler, seminerler, konferanslar düzenlenecek olup aynı zamanda kamp aktiviteleri ile gençlerin keyifli vakit geçirmeleri de sağlanacaktır. Kampa katılan gençlere program sonrasında katılım belgesi takdim edilecektir.

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GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? 2022 GSB Akademik kamp başvuru ekranı!

KAMP TEMALARI

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar (Müzik) ve Spor Bilimleri olmak üzere dört ayrı kategoride düzenlenecek olan Akademik Kamplar, kadın ve erkek dönemleri ayrı olmak üzere sekiz dönem şeklinde gerçekleştirilecektir.

GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? 2022 GSB Akademik kamp başvuru ekranı!

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ

Akademik Kamplara başvurular 5-17 Ekim 2022 tarihleri arasında akademikkamplar.gsb.gov.tr web adresi üzerinden alınacak olup değerlendirmeler, akademik ortalama, ALES ve dil puanı dikkate alınarak Bakanlıkça özgeçmiş üzerinden yapılacaktır. Her kamp dönemi için 80 asil, 20 yedek katılımcı belirlenerek kamp dönemleri öncesinde söz konusu web sitesinden ilan edilecektir.

GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? 2022 GSB Akademik kamp başvuru ekranı!

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 30 yaşından gün almamış olmak.

3. Seyahat etmeye ve kamp yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

4. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden birisinden mezun olmak veya son sınıf öğrencisi olmak.

5. Akademik not ortalaması en az 3.00 (4'lük not sisteminde) olmak.

6. Üniversite mezunları için 2020-2022 yılları arasında ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavından 70 (spor bilimleri alanı için 55) veya üzeri puan almış olmak (özel yetenek sınavı ile girilen Güzel Sanatlar Fakülteleri hariç).

7. YÖK veya ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak (zorunlu şart değildir ancak dil puanının olması tercih sebebidir).

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