GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? 2022 GSB Akademik kamp başvuru ekranı!

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 30 yaşından gün almamış olmak.

3. Seyahat etmeye ve kamp yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

4. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden birisinden mezun olmak veya son sınıf öğrencisi olmak.

5. Akademik not ortalaması en az 3.00 (4'lük not sisteminde) olmak.

6. Üniversite mezunları için 2020-2022 yılları arasında ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavından 70 (spor bilimleri alanı için 55) veya üzeri puan almış olmak (özel yetenek sınavı ile girilen Güzel Sanatlar Fakülteleri hariç).

7. YÖK veya ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak (zorunlu şart değildir ancak dil puanının olması tercih sebebidir).

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