GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? 2022 GSB Akademik kamp başvuru ekranı!

Üniversitelerin lisans bölümlerinde mezun olan veya son sınıf öğrencisi olan vatandaşlar için GSB akademik kamplar başlığı altında öğrencilere yeni bir etkinlik sunuyor. Ders, seminer ve konferanslarla gençlere akademik hayatlarında rehberlik yapmayı amaçlayan bu projeyle ilgili olarak "GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Katılan gençlere program sonrası katılım belgesi de takdim edilecek. Peki, GSB Akademik kamplar başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi? İşte detaylar.