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Giriş Tarihi: 16.08.2024 17:03 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:03

GSB KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2024-2025 KYK burs-kredi başvurusu e-devlet ekranı

YKS tercih sonuçları açıklanırken, KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl öğrencilere yurt ve burs imkanı verilmekte. Öğrenciler, ''2024-2025 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt arıyor. Konuya dair gözler GSB'ye dönerken Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2024-2025 KYK bursu hakkında tüm merak edilenler…

GSB KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2024-2025 KYK burs-kredi başvurusu e-devlet ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl üniversite öğrencilerine barınma ve burs/kredi imkanı sağlıyor. Her sene okulların açılmasından hemen sonra KYK burs-kredi başvuru süreci başlıyor. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte tüm detaylar...

GSB KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2024-2025 KYK burs-kredi başvurusu e-devlet ekranı

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve öğrenim kredisi için başvuru süreçleri 2024-2025 yılına dair henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz dönem 12 Ekim'de başvurular alınmaya başlamıştı.

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GSB KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2024-2025 KYK burs-kredi başvurusu e-devlet ekranı

KYK BURS - KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl e-Devlet üzerinden alınıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs veriliyor, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi bağlanıyor.

GSB KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2024-2025 KYK burs-kredi başvurusu e-devlet ekranı
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GSB KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2024-2025 KYK burs-kredi başvurusu e-devlet ekranı

KYK BURS/KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme gerçekleşir.

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