Giriş Tarihi: 16.08.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
17:03
GSB KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2024-2025 KYK burs-kredi başvurusu e-devlet ekranı
YKS tercih sonuçları açıklanırken, KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl öğrencilere yurt ve burs imkanı verilmekte. Öğrenciler, ''2024-2025 KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt arıyor. Konuya dair gözler GSB'ye dönerken Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2024-2025 KYK bursu hakkında tüm merak edilenler…