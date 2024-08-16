GSB KYK burs-kredi başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? 2024-2025 KYK burs-kredi başvurusu e-devlet ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu her yıl üniversite öğrencilerine barınma ve burs/kredi imkanı sağlıyor. Her sene okulların açılmasından hemen sonra KYK burs-kredi başvuru süreci başlıyor. Konu ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl başvurulur, şartları neler? İşte tüm detaylar...