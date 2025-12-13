Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı: Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?”

Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'i bir araya getiren Güller ve Günahlar, son bölümde yaşanan çarpıcı olaylarla dikkat çekti. Kanal D dizisinin yeni bölüm fragmanı ve gelecek hafta yaşanacaklar, diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?