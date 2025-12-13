Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı: Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?”
Giriş Tarihi: 13.12.2025 23:18

Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı: Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?”

Güller ve Günahlar dizisinde heyecan giderek artıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin son bölümünün ardından, izleyiciler "Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden gündemde. İşte, Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

  • ABONE OL
Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı: Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Murat Yıldırım ile Cemre Baysel'i bir araya getiren Güller ve Günahlar, son bölümde yaşanan çarpıcı olaylarla dikkat çekti. Kanal D dizisinin yeni bölüm fragmanı ve gelecek hafta yaşanacaklar, diziseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı: Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜLLER VE GÜNAHLAR 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile takip edilen Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar/fragmanlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı: Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜLLER VE GÜNAHLAR 10. BÖLÜM KONUSU

Berrak, hamileliği ile elini güçlendirerek eve dönerken Serhat da onu kızlarından uzak tutmanın yolunu aramaktadır.

Güller ve Günahlar 11. bölüm fragmanı: Kanal D ile Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızları ile arasını düzeltip Kader ve Zeynep'i de hayatından uzaklaştırmak isteyen Berrak sonunda aradığı çözümü Tibet'in yardımı ile bulur. Çaresiz kalan Zeynep, Serhat'tan yardım ister. Serhat'ın hamlesi bu planı bozmaya yetecek mi?