Haberler
Yaşam
Güllü'nün evinde 3 saatlik inceleme! Ailenin avukatından ilk açıklama
Giriş Tarihi: 08.10.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 19:11
Güllü'nün evinde 3 saatlik inceleme! Ailenin avukatından ilk açıklama
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeGüllü olarak bilinen sanatçı Gül Tut'un 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti, olayın yaşandığı evde keşif ve inceleme gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren incelemenin ardından aile avukatı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.