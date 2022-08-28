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Gülşen Hubris Sendromu'na yakalandı: Soyundukça alkışlandı duvara tosladı!
Giriş Tarihi: 28.08.2022 11:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
12:10
Gülşen Hubris Sendromu'na yakalandı: Soyundukça alkışlandı duvara tosladı!
Şarkıcı Gülşen, imam hatiplileri hedef almıştı... Konser sırasında "İmam hatipte okumuş kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. 4 saat ifade verdikten sonra da tutuklandı. Günaydın yazarı Sonat Bahar ise Gülşen'in Hubris Sendromu'na yakalandığını yazdı...