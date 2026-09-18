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Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar
Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:33
Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar
Güneş panellerini denizin dibine indirdiler, sonuç bilim dünyasını şaşırttı! Daha önce yalnızca sığ sularda denenebilen teknoloji, bu kez 10 metre derinlikte test edildi ve su altında batarya şarj etmeyi başardı. Elde edilen sonuç, denizlerin altında enerji üretimi için yeni bir dönemin kapısını araladı.