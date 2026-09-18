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Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:33

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler, sonuç bilim dünyasını şaşırttı! Daha önce yalnızca sığ sularda denenebilen teknoloji, bu kez 10 metre derinlikte test edildi ve su altında batarya şarj etmeyi başardı. Elde edilen sonuç, denizlerin altında enerji üretimi için yeni bir dönemin kapısını araladı.

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Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Su altı araştırmalarında ve deniz tabanı gözlemlerinde kullanılan cihazların enerji ihtiyacını karşılamak, bilim dünyasının en zorlu konuları arasında yer alıyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Genellikle kısıtlı kapasiteye sahip bataryalar veya karmaşık kablo sistemleriyle çalışan otonom araçlar, sensörler ve kameralar için sürdürülebilir bir güç kaynağı geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda tarihi bir aşama kaydedildi.

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Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Çin'deki Yunnan Üniversitesi bünyesinde görev yapan bilim insanları, güneş panellerini suyun derinliklerine taşıyarak yenilikçi bir teknolojiye imza attı.

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Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

GÜNEŞ PANELLERİ İLK KEZ ON METRE DERİNLİKTE TEST EDİLDİ

Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen su altı güneş enerjisi deneyleri, genellikle ışığın yoğun olduğu ilk iki metrelik sığ alanlarla sınırlı kalmıştı.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Yayımlanan araştırma kapsamında ise özel olarak geliştirilen hücreler, Güney Çin Denizi'nde tam on metre derinliğe yerleştirilerek denendi. Kurşun halür perovskit maddesinden üretilen ve özel bir polimer kat katkısıyla dayanıklılığı artırılan paneller, su altındaki zorlu koşullara karşı üstün bir direnç sergiledi.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

10 METRE DERİNLİKTE BİLE ŞARJ ETMEYİ BAŞARDI

Saha deneyleri sırasında panellerin, suyun altındaki lityum-iyon bataryaları yaklaşık iki saatlik bir zaman diliminde şarj edebildiği belirlendi. Suyun ışığı soğurma özelliğinden dolayı derinlik arttıkça üretilen elektrik miktarında doğal bir düşüş gözlendi:

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

2 Metre Derinlikte: 1.416 milivat-saat

6 Metre Derinlikte: 752 milivat-saat

10 Metre Derinlikte: 324 milivat-saat

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Laboratuvar ortamındaki testlerde yüzde 35 civarında dönüşüm verimliliğine ulaşan bu sistemlerin, yaklaşık beş buçuk yıl boyunca kesintisiz hizmet verebileceği öngörülüyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

BİYOLOJİK KİRLENME ÇÖZÜM BEKLEYEN EN BÜYÜK ENGEL

Elde edilen sonuçlar, özellikle insan müdahalesi olmadan uzun süre görev yapan otonom su altı araçları ve veri toplama istasyonları açısından devasa bir potansiyel barındırıyor. Ancak teknolojinin yaygınlaşması sürecinde, panellerin yüzeyinde zamanla oluşan yosun ve deniz canlıları birikimi ciddi bir engel teşkil ediyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

"Biyolojik kirlenme" olarak adlandırılan bu durum, panellerin ışık alma kapasitesini zamanla azaltabileceği için düzenli temizlik çözümleri gerektiriyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Tüm bunlara karşın yeni bulgular, deniz altı enerjisinde bağımsız sistemlerin önünü açacak kritik bir adım kabul ediliyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

AĞAÇLARI TEK TEK GÖLÜN DİBİNE BATIRDILAR! ASIL AMAÇLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Özel vinçli dubalar kullanılarak gölün stratejik noktalarına 93 adet sedir ağacı kümesi bırakıldı. 2027 yılına kadar devam etmesi planlanan projeyle göl tabanına toplam 450 adet yapay su altı yaşam alanı kurulması hedefleniyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

BALIKLAR İÇİN DOĞAL SIĞINAK VE BESLENME ALANI

Su altı ekosistemini hareketlendirmeyi amaçlayan çalışmada sedir ağaçlarının seçilme nedeni uzun süre dayanıklı olmaları.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Göle batırılan ağaçlar; tatlı su balıkları için akıntıdan korunma, gölgelenme ve avcılardan saklanma imkanı sunuyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Zamanla ağaç dallarında biriken mikroorganizmalar ve küçük canlılar, büyük balıklar için doğal bir beslenme alanı oluşturuyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

GPS KONUMLARI UYGULAMADAN PAYLAŞILDI

Yetkililer, batırılan ağaç kümelerinin yerlerini balıkçılardan gizlemiyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Aksine olta balıkçılığını teşvik etmek amacıyla yeni su altı yapılarının koordinatları erişime açıldı.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Bu tip girişimler ise her zaman başarıyla sonuçlanmıyor. 1970'li yıllarda hem atık lastik sorununu çözmek hem de deniz canlılarına yeni yaşam alanı sunmak amacıyla başlatılan "yapay resif" projesi, tarihin en büyük çevre facialarından birine dönüştü.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

LASTİKLERİ SUYA BIRAKMIŞLARDI

Florida kıyılarına bırakılan 2 milyon lastik, doğal mercan kayalıklarını yok etmeye devam ediyor.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960 ve 70'li yıllarda araç kullanımının hızla artması, devasa bir atık lastik krizini beraberinde getirdi. O dönemde geri dönüşüm teknolojilerinin yetersiz olması sebebiyle atıkların depolanması ciddi bir sorun haline gelince, Florida'da dikkat çeken ancak son derece riskli bir adım atıldı.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Bir kuruluş, atık lastikleri okyanus tabanına yerleştirerek yapay bir mercan kayalığı oluşturma fikrini ortaya attı. Proje kapsamında, Fort Lauderdale kıyılarında yer alan Osborne Kayalığı'na yaklaşık 2 milyon atık lastik bırakıldı.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

GÖRKEMLİ AÇILIŞ FELAKETLE SONUÇLANDI

Sivil teknelerin de katıldığı dev organizasyonda, çelik klipsler ve naylon kayışlarla birbirine bağlanan lastikler, okyanus tabanında yaklaşık 14 hektarlık bir alana yayılacak şekilde konumlandırıldı.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

Ancak hedeflenen ekolojik katkı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Deniz canlılarının lastik yüzeylerine tutunup çoğalamadığı görülürken, asıl büyük felaket zamanla ortaya çıktı.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

TUZLU SU VE AKINTI FELAKETE DÖNÜŞTÜRDÜ

Tuzlu suyun zamanla çelik bağlantıları çürütmesi ve güneş ışığının naylon malzemeyi deforme etmesi sonucu, birbirine bağlı duran 2 milyon lastik serbest kaldı. Fırtınalar ve güçlü dip akıntılarıyla sürüklenen devasa lastik kütleleri, bölgedeki doğal mercan resiflerine çarparak yok etmeye başladı. Doğal ekosisteme büyük zarar veren sürüklenen lastikler, bölgedeki deniz yaşamının da hızla azalmasına yol açtı.

Güneş panellerini denizin dibine indirdiler! İmkansızı başararak tarih yazdılar

TEMİZLİK ON YILLAR SÜRECEK

2006 yılında resmi olarak başlatılan devasa temizlik operasyonlarına rağmen felaketin izleri silinebilmiş değil. Aradan geçen yıllara rağmen batık lastiklerin henüz çeyreğinden biraz fazlası sudan çıkarılabildi. Mevcut projeksiyonlar, okyanus tabanındaki lastiklerin sadece yarısının temizlenebilmesi için en iyimser ihtimalle 2033 yılına kadar çalışılması gerektiğini gösteriyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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