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Haberler Yaşam Günlük kirası dudak uçuklattı! “Flying Fox” Bodrum’a demir attı...
Giriş Tarihi: 12.10.2021 16:04 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 16:07

Günlük kirası dudak uçuklattı! “Flying FoxBodrum’a demir attı...

Dünya'nın en pahalı ve en lüks yatlarından biri olan "Flying Fox" Bodrum'a demir attı. Milyon dolarlık yatın içerisinde kimlerin olduğu ise ilçede merak konusu oldu.

İHA
Günlük kirası dudak uçuklattı! “Flying Fox” Bodrum’a demir attı...

Dün akşam saatlerinde Bodrum Kumbahçe açıklarına demir atan "Flying Fox" isimli milyon dolarlık yat bugün Cennet koya demirledi.

Günlük kirası dudak uçuklattı! “Flying Fox” Bodrum’a demir attı...

Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 600 bin Euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatın değeri ise 100 milyon doların üzerinde.

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Günlük kirası dudak uçuklattı! “Flying Fox” Bodrum’a demir attı...

Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki yatın üzerinde bulunan 10 milyon dolarlık helikopter ise dikkatlerden kaçmadı.

Günlük kirası dudak uçuklattı! “Flying Fox” Bodrum’a demir attı...

2 helikopter pisti olan 5 katlı ultra lüks yatın içerisi ise mini bir sarayı andırıyor. İçerisinde 10 VIP salon, 1 ana süit bulunan yatta, 22 kişi konaklıya biliyor.

Günlük kirası dudak uçuklattı! “Flying Fox” Bodrum’a demir attı...

Lüks yatta, sinema salonu, yüzme havuzları, restoran, SPA salonu, spor salonu, sauna, hamam ve 2 eğlence salonu da bulunuyor.

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