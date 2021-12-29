SON DAKİKA VAKA SAYISI: Günlük korona tablosu ile Bugün 29 Aralık 2021 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısına dair tüm gelişmeler milyonlarca kişinin akşam saatlerine doğru gündemindeki yerini alıyor. Geçtiğimiz gün gelen verilere göre 284 kişinin salgın kaynaklı hayatını kaybettiği ifade edilmiş öte yandan 32 bin 176 yeni vakanın tespit edildiği ifade edilmişti. Şuan ise gözler Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanan günlük korona tablosu verilerine çevrildi. Peki, 29 Aralık 2021 Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…