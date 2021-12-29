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Haberler Yaşam SON DAKİKA VAKA SAYISI: Günlük korona tablosu ile Bugün 29 Aralık 2021 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 17:59 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 18:50

SON DAKİKA VAKA SAYISI: Günlük korona tablosu ile Bugün 29 Aralık 2021 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısına dair tüm gelişmeler milyonlarca kişinin akşam saatlerine doğru gündemindeki yerini alıyor. Geçtiğimiz gün gelen verilere göre 284 kişinin salgın kaynaklı hayatını kaybettiği ifade edilmiş öte yandan 32 bin 176 yeni vakanın tespit edildiği ifade edilmişti. Şuan ise gözler Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanan günlük korona tablosu verilerine çevrildi. Peki, 29 Aralık 2021 Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka sayısı son dakika gelişmeleri…

Günlük korona vaka sayısı güncel tablosu: Bugün 29 Aralık 2021 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Türkiye corona virüs vaka sayısı ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri vatandaşların akşam saatlerine doğru gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Bakan Koca, aynı zamanda sosyal medya hesabından Türkiye haftalık vaka sayısı haritasını da paylaşıyor. Şimdi ise vatandaşların gözü günlük korona tablosuna çevrildi. Bu noktada "29 Aralık Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günün korona tablosunda yer alan verilere göre; 368 bin 842 kişiye uygulanan testten 32 bin 176 kişide koronavirüs tespit edilmiş, 284 vatandaşımız ise salgın nedenli olarak hayatını kaybetmişti.

Günlük korona vaka sayısı güncel tablosu: Bugün 29 Aralık 2021 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

Henüz 29 Aralık bugüne ilişkin veriler açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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Günlük korona vaka sayısı güncel tablosu: Bugün 29 Aralık 2021 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

28 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 32 bin 176 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 oldu. Bir günde toplam 368 bin 842 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 104 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,95 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,58 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.

Günlük korona vaka sayısı güncel tablosu: Bugün 29 Aralık 2021 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

Günlük korona vaka sayısı güncel tablosu: Bugün 29 Aralık 2021 Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu, son durum ne?

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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