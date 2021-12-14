Habip Öztürk tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüsü ortaya çıktı!

SON DAKİKA: HABİP ÖZTÜRK KIZI DEFNE'NİN BOĞAZINI KESTİ Son dakika haberleri: İstanbul Pendik'te dün gece tüyler ürperten bir vahşet gerçekleşti… Eşi ile boşanma aşamasında olan kuaför Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne'nin boğazını bıçakla kesti. Daha sonra da aynı bıçakla intihara yeltendi. Ancak kendi canına kıymayı beceremedi! Evden gelen çığlık seslerini duyan komşular ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, gördükleri manzara karşısında şoka girdi. Ağır yaralanan canavar baba hastaneye kaldırılırken, talihsiz yavrunun öldüğü belirlendi. 'SÜRPRİZ YAPACAĞIM' Hakkında uzaklaştırma kararı olan Öztürk'ün, olaydan önce kızını anneannesinden 'Sürpriz yapacağım' diyerek aldığı öğrenildi. 'SENİ SEVİYORUM KIZIM' Katilin olaydan önce de Defne ile olan karelerini, 'Seni seviyorum kızım' notuyla Facebook'ta paylaştığı öğrenildi. SON DAKİKA : DEFNE ÖZTÜRK'ÜN SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI! Babası tarafından hunharca katledilen Defne'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Buna göre; cani baba bir süre önce kendi adına YouTube kanalı açtı. Vicdansız baba, bu kanalda kızının oyun oynarken çekilen görüntülerini paylaştı. Hayat dolu olduğu gözlenen ve yüzünde gülücükler açan talihsiz yavrunun son görüntüleri ise yürekleri parçaladı. Defne'den geriye işte bu görüntüler kaldı… Son Dakika: İstanbul'da cani baba kızı Defne Öztürk'ü öldürmüştü! Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... | Video SON DAKİKA: DEFNE ÖZTÜRK'ÜN CENAZESİ ALINDI Küçük Defne'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Pendik'te bulunan Hacı Hasan Büyük Yılmaz Camii'ne getirildi. Cenazeye 7 yaşındaki Defne'nin ailesi ve çok sayıda aile yakını katıldı. Pendik'te babasının öldürdüğü 7 yaşındaki küçük defne toprağa verildi | Video Ayakta durmakta güçlük çeken anne Havva Öztürk gözyaşı döktü. Küçük kızın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavakpınar Koca Mezarlığı'na defnedildi.