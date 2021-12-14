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Haberler Yaşam Habip Öztürk tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 14.12.2021 08:44 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 08:45

Habip Öztürk tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Pendik'te korkunç bir olay meydana geldi. Habip Öztürk isimli cani, 7 yaşındaki kızı Defne Öztürk'ün boğazını kesti. Sonra da intihara yeltendi. Talihsiz yavrunun son görüntüleri ise yürekleri delip geçti.

SABAH İNTERNET
Habip Öztürk tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüsü ortaya çıktı!

SON DAKİKA: HABİP ÖZTÜRK KIZI DEFNE'NİN BOĞAZINI KESTİ

Son dakika haberleri: İstanbul Pendik'te dün gece tüyler ürperten bir vahşet gerçekleşti… Eşi ile boşanma aşamasında olan kuaför Habip Öztürk, 7 yaşındaki kızı Defne'nin boğazını bıçakla kesti.

Habip Öztürk tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Daha sonra da aynı bıçakla intihara yeltendi. Ancak kendi canına kıymayı beceremedi!

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Habip Öztürk tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Evden gelen çığlık seslerini duyan komşular ise durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Habip Öztürk tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, gördükleri manzara karşısında şoka girdi.

Habip Öztürk tarafından boğazı kesilen Defne Öztürk’ün son görüntüsü ortaya çıktı!

Ağır yaralanan canavar baba hastaneye kaldırılırken, talihsiz yavrunun öldüğü belirlendi.

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