Son Dakika: İstanbul'da cani baba kızı Defne Öztürk’ü öldürmüştü! Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... | Video
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