Video Yaşam Son Dakika: İstanbul'da cani baba kızı Defne Öztürk’ü öldürmüştü! Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... | Video
Son Dakika: İstanbul'da cani baba kızı Defne Öztürk’ü öldürmüştü! Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... | Video

Son Dakika: İstanbul'da cani baba kızı Defne Öztürk’ü öldürmüştü! Küçük kızın son görüntüleri ortaya çıktı... | Video

13.12.2021 | 12:10

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