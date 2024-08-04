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Giriş Tarihi: 04.08.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 13:44

Hac ön kayıt ücreti ve tarihleri: Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

2025 yılı hac organizasyonu için ön kayıtlar başlıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duyurusuyla belli olan tarihlere ilişkin Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır sorusu yanıt arıyor. İşte 2025 Hac ön kayıt ücreti ve tarihleri hakkında yapılan açıklamalar…

Hac ön kayıt ücreti ve tarihleri: Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden hac ön kayıt ücreti ve tarihleri hakkında açıklamada bulundu. 2025 yılı için hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihler ve başvuru ekranı paylaşıldı. Peki, Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar.

Hac ön kayıt ücreti ve tarihleri: Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

HAC ÖN KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı hac organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos'ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos-16 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecekler."

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Hac ön kayıt ücreti ve tarihleri: Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
İlk defa kayıt yaptıracak olanlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenler kayıtlarını, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlıkça otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu gruptaki vatandaşlar hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini yapacak.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek. Söz konusu gruptaki çocuklar ebeveynlerinin kura kat sayısını etkilemeyecek.

Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.

Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlar, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

Hac ön kayıt ücreti ve tarihleri: Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?

HAC ÖN KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Hac ön kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşlemler için aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

HAC ÖN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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