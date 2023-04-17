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Haberler Yaşam Şükür ve Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? Diyanet ile Şükür Namazı - Hacet Namazı kılınışı ve duası
Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:39

Şükür ve Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? Diyanet ile Şükür Namazı - Hacet Namazı kılınışı ve duası

Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi bugün idrak ediliyor. Bununla birlikte şükür namazı ve hacet namazı nasıl kılınır soruları gündemdeki yerini aldı. İhtiyaç olan bir şeyi elde etmek için veya verilen rızıktan ötürü Allah'a şükretmek için eda edilecek namazlar Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında yerini aldı. Hacet namazı kılınışı ve duası Diyanet ile araştırılıyor. İki farklı şekilde kılınabilen namaza dair merak edilenler Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yanıtlandı. Peki, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? İşte, tüm merak edilenler…

Şükür ve Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? Diyanet ile Şükür Namazı - Hacet Namazı kılınışı ve duası

Hacet namazı ve şükür namazı nasıl kılınır soruları gündemdeki yerini aldı. Kadir Gecesi vesilesiyle araştırılmaya başlayan namazlar bugün eda edilecek. Konuya dair araştırmalar Diyanet ile sürüyor. Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır gibi sorular yanıt arıyor. Dua kapısının aralanacağı bu mübarek günde ellerini semaya açacak Müslümanlar secdede yerini alacak. İşte, adım adım Hacet namazı kılınışı ve duası…

Şükür ve Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? Diyanet ile Şükür Namazı - Hacet Namazı kılınışı ve duası

HACET NAMAZI NEDİR?

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah'ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah'tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza "Hâcet namazı" denir.

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Şükür ve Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? Diyanet ile Şükür Namazı - Hacet Namazı kılınışı ve duası

HACET NAMAZI KILINIŞI

Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah'tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah'ı anıp Resûlullah'a salavat getirsin ve şöyle desin:
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
("Hilim ve kerem sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!") (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 189)

Şükür ve Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? Diyanet ile Şükür Namazı - Hacet Namazı kılınışı ve duası

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 472-473).

Şükür ve Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? Diyanet ile Şükür Namazı - Hacet Namazı kılınışı ve duası

ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

Bir nimete kavuşan veya sıkıntıdan kurtulan kişi abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet ettikten sonra iki veya dört rekat namaz kılar ve secdede Allah'a şükreder ve edebildiği kadar dua eder.

Şükür Namazı 2 rekat olarak kılınır.

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