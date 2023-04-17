Şükür ve Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? Diyanet ile Şükür Namazı - Hacet Namazı kılınışı ve duası

Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi bugün idrak ediliyor. Bununla birlikte şükür namazı ve hacet namazı nasıl kılınır soruları gündemdeki yerini aldı. İhtiyaç olan bir şeyi elde etmek için veya verilen rızıktan ötürü Allah'a şükretmek için eda edilecek namazlar Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında yerini aldı. Hacet namazı kılınışı ve duası Diyanet ile araştırılıyor. İki farklı şekilde kılınabilen namaza dair merak edilenler Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yanıtlandı. Peki, hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat, ne için kılınır? İşte, tüm merak edilenler…