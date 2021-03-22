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Hafta içi ve hafta sonu bugün var mı, hangi illerde var? Risk haritası ile

Bugün var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 1 Mart tarihiyle başlayan normalleşme süreci ile birlikte Türkiye'de iller risk durumlarına göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Bu noktada vatandaşlar, yaşadıkları illerde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere listesi…

Giriş Tarihi: 22.03.2021 08:36 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 16:30
Hafta içi ve hafta sonu bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Risk haritası ile sokağa çıkma yasağı olan iller

var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var soruları Pazar günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında haftanın her günü 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ayrıca hafta sonu ise illerin risk durumuna göre Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il belli oldu.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Hafta içi ve hafta sonu bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Risk haritası ile sokağa çıkma yasağı olan iller

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Hafta içi ve hafta sonu bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Risk haritası ile sokağa çıkma yasağı olan iller

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Hafta içi ve hafta sonu bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Risk haritası ile sokağa çıkma yasağı olan iller

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Hafta içi ve hafta sonu bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? Risk haritası ile sokağa çıkma yasağı olan iller

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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