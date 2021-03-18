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Haberler Yaşam Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı listesi

, hangi illerde var? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sokağa çıkma yasağı listesi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de , hangi illerde var soruları Kabine Toplantısı sonrası gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart tarihi itibariyle başlayan kademeli normalleşme neticesinde iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Yaşadığı şehirde, sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, sorularına yanıt arıyor. Gözler bu noktada bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. 15.30'da başlayan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hafta içi ve hafta sonu

Giriş Tarihi: 18.03.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 08:48
Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, soruları sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, Türkiye'de 1 Mart tarihi itibariyle pek çok kısıtlama hafifletilmiş ve normalleşme adımları atılmıştı. İller ise vaka sayılarına bağlı olarak gruplara ayrılmıştı. Buna göre düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il belli oldu.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Adana

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Afyon

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! Ankara, İstanbul ve İzmir’de sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu var mı?

Ağrı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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