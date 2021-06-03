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Giriş Tarihi: 03.06.2021 22:15 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 22:18

Hafta sonu Cumartesi Pazar var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? İçişleri genelgesine göre Hafta içi

Hafta sonu saatleri, yayımlanan son ile kesinlik kazandı. Hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası ve açılan işletmeleri tarafından açıklandı. Buna göre, Temmuz ayına kadar uygulanacak kararlarda neler var ve hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl düzenlendi? Aşağıda, sokağa çıkma yasağı saatleri, hangi gün yasak olduğu ve İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları yer alıyor...

Hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? İçişleri genelgesine göre Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Gelen son dakika haberine göre, yeni yayımlanan ile saatleri güncellendi. Hafta içi ve hafta sonu olarak iki farklı biçimde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları da genelge içerisindeki maddelerde yer aldı. Vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu neler, hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mıs sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 1 Haziran'dan Temmuz ayına kadar uygulanacak olan normalleşme döneminde hafta sonu hangi günler sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında merak edilenler ve yasak saatleri...

Hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? İçişleri genelgesine göre Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

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Hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? İçişleri genelgesine göre Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? İçişleri genelgesine göre Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? İçişleri genelgesine göre Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

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