Hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor, bitiyor? İçişleri genelgesine göre Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri

Gelen son dakika haberine göre, yeni yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri güncellendi. Hafta içi ve hafta sonu olarak iki farklı biçimde uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları da genelge içerisindeki maddelerde yer aldı. Vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri neler, hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mıs sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 1 Haziran'dan Temmuz ayına kadar uygulanacak olan normalleşme döneminde hafta sonu hangi günler sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında merak edilenler ve yasak saatleri...