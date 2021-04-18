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Haberler Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasak olan iller listesi!
Giriş Tarihi: 18.04.2021 06:01 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 13:50

Hafta sonu ne zaman, saat kaçta bitecek? İçişleri genelgesi ile ve yasak olan iller listesi!

Ramazan ayı kısmi kapanma süreci devam ederken ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Artan vaka sayısına paralel olarak çoğu kısıtlamaya geri dönülürken binlerce vatandaş ve yasaklı illeri araştırmaya başladı. Türkiye risk haritası göz önünde bulundurularak bu hafta sonu da gündemde kısıtlamalar yer aldı. , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yeni Ramazan genelgesini yayımladı. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, ne zaman ve saat kaçta başlıyor, bitiyor? İşte ile saatlerine ilişkin karar ve genelgeye dair tüm detaylar…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasak olan iller listesi!

Koronavirüs vaka sayılarıyla beraber hafta sonunda ülke çapında gündeme taşınıyor. Pazar günü sabah saatleri itibariyle hafta sonu yasak saatleri ile yasak olan iller listesi sorgulanmaya başladı. Bilindiği üzere artan vakalara karşı risk haritası baz alınarak hafta sonu ve hafta içi yasak saatlerinde değişikliğe gidilmişti. tarafından yayınlanan genelge ile nasıl, ne zaman ve saat kaçta başlıyor, bitiyor, olan iller hangileri gibi soruların yanıtları belli oldu. İşte genelgeye ilişkin tüm ayrıntılar…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasak olan iller listesi!

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından milyonların merakla beklediği kararları tek tek açıkladı. Buna göre; Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanacak.

GENELGE İLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DETAYLARI BELLİ OLDU!

81 İl Valiliğine "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre kısmi kapanmanın ayrıntıları açıklandı.

Genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.

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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasak olan iller listesi!

Genelgede, mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı ifade edildi.

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasak olan iller listesi!

1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

- Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler,daha önce illerimize gönderilen genelgemizle açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedenine ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

- Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak. İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? İçişleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri ve yasak olan iller listesi!

1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

- Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

- Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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