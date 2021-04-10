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Haberler Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! 10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı! Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, bitiyor?
Giriş Tarihi: 09.04.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 06:52

Hafta sonu olan iller listesi! 10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı! Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, bitiyor?

10-11 Nisan hafta sonu yaklaşırken kısıtlaması da milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği gibi, illerin renk kodu değişti ve çok yüksek riskli illerin sayısı 58'e ulaştı. Bunun ardından cumartesi günleri için kaldırılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geri döndü. Düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde yaşayanlar, bu hafta sonu yasak var mı sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından genelgesi yayınlanırken de paylaşıldı. Peki, hafta sonu yasak var mı, hangi illerde olacak? İşte, 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve açık olacak yerler

10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı: İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, bitiyor?

Hafta içi ile beraber hafta sonu kısıtlaması, Türkiye'de uzun bir süredir uygulanıyor. Ülke genelinde çok yüksek riskli illerin sayısının 58'e çıktı. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama yapılırken cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının geri getirildiği belirtildi. Hafta içi sokağa çıkma yasağı ise belirli saatlerde uygulanmaya devam ediyor. 10-11 Nisan Cumartesi - Pazar günü yaklaşırken hafta sonu yasak var mı ve hangi şehirlerde sorularının yanıtları merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayımlanırken var mı, hangi illerde olacak, saatleri kaçta başlıyor ve bitiyor konusu yanıt buldu. İşte 10-11 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller ve yasak saatleri

10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı: İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, bitiyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, 81 ilin valiliğine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi" konulu genelge gönderdi.

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10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı: İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, bitiyor?

Genelgede, yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları şu şekilde yer aldı:

10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı: İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, bitiyor?

"Düşük risk grubunda yer alan iller Şırnak. (1 İl).

10-11 Nisan bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı: İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi! Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, bitiyor?

Orta risk grubunda yer alan iller Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van.

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