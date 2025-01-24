HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı zirveye çıktı. Bugün, 10 altın bileziği kazanan gelin belli olacak, ancak bir yarışmacı da veda edecek. Hafta boyunca süren çekişmeli anların ardından, izleyiciler finalde kimin kazanıp kimin eleneceğini merakla bekliyor. Peki, 17 Ocak Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 altın bileziği hangi gelin kazandı? İşte tüm detaylar...