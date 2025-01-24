Haberler
Yaşam
HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi
Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
08:15
HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finali heyecanla bekleniyordu. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim, tadımlar ve puanlamalar ile iyice arttı. 24 Ocak tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu, Ezgi, Duygu, Işıl ve Kübra arasındaki kıyasıya rekabetin sonucunu belirledi. Peki, bugün 10 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? İşte tüm detaylar...