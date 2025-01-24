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Giriş Tarihi: 24.01.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 08:15

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Aslı Hünel'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finali heyecanla bekleniyordu. Yarışmacılar arasında yaşanan gerilim, tadımlar ve puanlamalar ile iyice arttı. 24 Ocak tarihli Gelinim Mutfakta puan durumu, Ezgi, Duygu, Işıl ve Kübra arasındaki kıyasıya rekabetin sonucunu belirledi. Peki, bugün 10 altın bileziği hangi yarışmacı kazandı? Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? İşte tüm detaylar...

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı zirveye çıktı. Bugün, 10 altın bileziği kazanan gelin belli olacak, ancak bir yarışmacı da veda edecek. Hafta boyunca süren çekişmeli anların ardından, izleyiciler finalde kimin kazanıp kimin eleneceğini merakla bekliyor. Peki, 17 Ocak Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve 10 altın bileziği hangi gelin kazandı? İşte tüm detaylar...

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 24 Ocak tarihli haftanın finalinde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

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HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 24 OCAK 2025 PUAN DURUMU

Ezgi:

Duygu:

Işıl:

Kübra

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfak'ta da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı.

HAFTANIN FİNALİ! Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 24 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hata yarışmaya veda eden gelin henüz belli olmadı.

Gelişmeler yaşandıkça habere eklenecektir.

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