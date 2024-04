YOLCULUK, DENEYİM VE USTALIK: BİR İÇSEL ARAYIŞ

Demem o ki, ustalık yolunda acelecilik, yalnızca bir engel değil, aynı zamanda en büyük handikaptır; hatta en acımasız düşmanınız olabilir. Yolculuğun her adımını, her safhasını dikkatle ve sabırla deneyimlemeden, gerçek bir ustalığa ulaşmanız mümkün değildir. Bir sanatın, bir zanaatın ya da herhangi bir becerinin inceliklerini kavramak, onu derinlemesine anlamak için mutlaka zaman ve sabır gerekir. Aceleyle, sırf daha çabuk sonuca ulaşmak adına atlanan her adım, aslında o yolda ilerlemenizi engeller, ustalığınıza gölge düşürür.