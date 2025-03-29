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Haberler Yaşam Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:47

Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Hakkari'de Ramazan Bayramı, sevinç ve huzur içinde idrak edilecek. Bayramın ilk sabahı, camilerde sabah namazının ardından, iki rekat bayram namazı kılınacak. İslam coğrafyasının tüm köylerinden şehirlerine kadar, bu özel günün anlamı derin bir şekilde hissedilecek. Peki, Hakkari'deki bayram namazı saati ne zaman? İşte, Hakkâri bayram namazı saati ve detaylar

Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Hakkari'de Ramazan Bayramı sabahı, camilerde iki rekat bayram namazı kılınacak. Ramazan'a kavuşmanın sevinciyle sabahın ilk saatlerinde Müslümanlar saflarda buluşacak. Peki, Hakkâri bayram namazı saati kaçta? İşte, Hakkâri bayram namazı saati

Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

HAKKÂRİ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Hakkari bayram namazı saati 06.24 olarak belirlendi. İşte 81 ilin bayram namazı saatleri;

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Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı 3 gün olarak idrak ediliyor. Arifeyle birlikte 3,5 gün şeklinde kullanılan bayram izni bu yıl özelinde 9 güne çıkarıldı.

2-3-4 Nisan tarihleri bayram iznine dahil edildi. Buna göre kamu çalışanları bayramı 9 gün olarak değerlendiriyor.

Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI HAKKINDA

İslam aleminin iki bayramı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı yılın belli tarihlerinde coşkuyla karşılanıyor. Bu özel günlerin kökenine dair araştırmalarda tarih kaynakları fikir veriyor.

Arapça'da îdü'l-fıtr ve îdü'l-adhâ şeklinde adlandırılan her iki bayramın da hicretin 2. yılından itibaren kutlandığı kaynaklarla öğreniliyor.

Ramazan orucunun bu yılda farz kılınmış olması nedeniyle de Ramazan Bayramı şeklinde adlandırıldığı kaynaklarla destekleniyor.

Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi