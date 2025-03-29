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Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:47
Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Hakkari'de Ramazan Bayramı, sevinç ve huzur içinde idrak edilecek. Bayramın ilk sabahı, camilerde sabah namazının ardından, iki rekat bayram namazı kılınacak. İslam coğrafyasının tüm köylerinden şehirlerine kadar, bu özel günün anlamı derin bir şekilde hissedilecek. Peki, Hakkari'deki bayram namazı saati ne zaman? İşte, Hakkâri bayram namazı saati ve detaylar