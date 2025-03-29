Hakkari bayram namazı saati! 2025 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI HAKKINDA

İslam aleminin iki bayramı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı yılın belli tarihlerinde coşkuyla karşılanıyor. Bu özel günlerin kökenine dair araştırmalarda tarih kaynakları fikir veriyor.

Arapça'da îdü'l-fıtr ve îdü'l-adhâ şeklinde adlandırılan her iki bayramın da hicretin 2. yılından itibaren kutlandığı kaynaklarla öğreniliyor.

Ramazan orucunun bu yılda farz kılınmış olması nedeniyle de Ramazan Bayramı şeklinde adlandırıldığı kaynaklarla destekleniyor.