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Hakkari ve Van imsakiye ile iftar vakti! 2020 Hakkari ve Van'da sahur ve iftar saati kaçta?
Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar huzur ve mutluluk duyuyor. Öte yandan konu ile ilgili pek çok konu detayları ile birlikte araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hakkari ve Van imsakiye ile iftar saatleri de belli oldu. Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait olan Van ve Hakkari'de sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2020 Hakkari ve Van imsakiye ile iftar vakti!
Giriş Tarihi: 24.04.2020
15:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
15:05
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