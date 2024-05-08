Hakkâri’de polislere skandal hakaret: O şahıs terör örgütü üyesi çıktı!

POLİS MEMURUNA 'KÖPEK' DİYE HAKARET ETTİ

Emniyet güçlerinin tarafları sakinleştirmek için geldiği olay yerine ait bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Yalçın Kaval isimli şahsın emniyet amirine bir polis memuru için, "O köpeğinizi buraya getireceksiniz" şeklinde sözler sarf ettiği görüldü. Hakaret içerikli sözleri nedeniyle ifadesi alınmak istenen Kaval ve çevresinde bulunan kalabalık emniyet güçlerine saldırdı. Polisler olayların büyümemesi için gözaltını daha sonra yapmaya karar verdi.

Hakkâri'de polislere skandal hakaret!