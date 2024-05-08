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Hakkâri’de polislere skandal hakaret: O şahıs terör örgütü üyesi çıktı!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
08:51
Hakkâri’de polislere skandal hakaret: O şahıs terör örgütü üyesi çıktı!
Hakkari'de Zap Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor arasında oynanan amatör karşılaşması sırasında futbolcular seyircilerle tartıştı. Olayların büyümesi üzerine emniyet güçleri tarafları ayırmaya çalıştı. Karşılaşmayı izleyen Yalçın Kaval isimli şahsın tartışma sırasında emniyet amirine, "O köpeğinizi buraya getireceksiniz" şeklinde skandal sözlerle bir polis memurundan bahsettiği görüntüler ortaya çıktı. Yapılan Kaval'ın 2016 yılında 'Terör Örgütü Propagandası' yaptığı ve kardeşinin 2021 yılında Van ilinde PKK terör örgütünün kırsal yapılanmasında yakalandığı ortaya çıktı!