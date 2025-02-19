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Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Hakkari'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
22:23
Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Hakkari'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, ülke genelinde olduğu gibi Hakkari'de de yaşamı olumsuz etkiliyor. Şehirde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, 20 Şubat yarın Hakkari'de okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?