Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Hakkari'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:23 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:23

Hakkari'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Hakkari'de kar tatili için Valilik'ten açıklama geldi...

Soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, ülke genelinde olduğu gibi Hakkari'de de yaşamı olumsuz etkiliyor. Şehirde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Peki, 20 Şubat yarın Hakkari'de okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi mi?

Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Hakkari’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenciler ve veliler Valilikten gelecek tatil duyurularını merakla bekliyor. Peki, 20 Şubat Hakkari'de okullar tatil mi? Valilikten resmi açıklama geldi mi?

Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Hakkari’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Hakkari'de bugün yaşamı olumsuz etkileyen ve yarın etkisini daha da artırması beklenen kar nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde devam eden ve yarın (Perşembe) 12:00 – 15:00 saatleri arasında etkisini artırması beklenen yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan ve akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 20.02.2025 Perşembe günü Hakkari ve tüm ilçelerinde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi/ özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim- öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır." denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Hakkari’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...

METEROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hakkari’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat Perşembe Hakkari’de kar tatili için Valilik’ten açıklama geldi...
SON DAKİKA