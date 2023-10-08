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Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 Ekim 2023 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Üç şirket onaylandı!
Giriş Tarihi: 08.10.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 15:06

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 Ekim 2023 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Üç şirket onaylandı!

Halka arz takvimi yatırım yönünü borsada tercih eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK bülteni ile "Yeni halka arz var mı, ne zaman?" soruları yanıt buldu. Bu hafta borsa gündemini yakından takip eden vatandaşların merakla beklediği Meka Beton 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında arz oluyor. Mhr Gayrimenkul, Borlease Otomotiv ve Dofer Yapı Malzemeleri halka arz talepleri kabul edildi. Talep toplama tarihleri merak ediliyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verecekler? İşte SPK ile halka arz takvimi…

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 Ekim 2023 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Üç şirket onaylandı!

Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, sorusu gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği şirketler halka arz olmaya devam ediyor. SPK tarafından onaylanan halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve hisse kodu yatırımcılar tarafından mercek altına alınıyor. 3 şirketin halka arzına onay verildi. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? İşte, detaylar…

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 Ekim 2023 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Üç şirket onaylandı!

BU HAFTA YENİ HALKA ARZ VAR MI, HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

SPK bültenine göre Ekim ayının ilk haftasında halka arz edilecek şirketler listesi merak ediliyor. Halka arz olmak isteyen şirketler Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunurken, onay gelmesi durumunda belirlenen tarihler arasında talep toplamaya başlamaktadır. Bu noktada borsayı yakından takipeden yatırımcılar bu hafta halka arz olan şirketlerin listesini araştırıyor.

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HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 Ekim 2023 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Üç şirket onaylandı!

MHR GAYRİMENKUL, BORLEASE OTOMOTİV VE DOFER YAPI HALKA ARZ OLUYOR

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 Ekim 2023 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Üç şirket onaylandı!

MEKA BETON HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SÜRÜYOR!

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. #MEKAG halka arzının merakla beklenen talep toplama tarihleri açıklandı.

SPK'nın 28 Eylül günü yayımladığı bültende halka arzına onay verilen Meka Beton, izahnamede yer alan bilgilere göre toplamda 16.900.000 lotunu yatırımcılarına satacak.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin liderliğinde gerçekleşecek halka arzın fiyatı ise pay başına 25,00 TL olarak kamuoyuna duyuruldu.

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 Ekim 2023 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Üç şirket onaylandı!

4 milyon 400 bin pay satışı ile arz olacağı duyurulan şirket, 25 TL satış fiyatı ile talep toplayacak. Şirketin halka arz ile birlikte halka açıklık oranı yüzde 27 olacak.

Meka Beton Santralleri için halka arz süreci 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında olacak.

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