Haberler Yaşam HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 Ekim 2023 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Üç şirket onaylandı!

Giriş Tarihi: 08.10.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 15:06

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 Ekim 2023 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak? Üç şirket onaylandı!

Halka arz takvimi yatırım yönünü borsada tercih eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK bülteni ile "Yeni halka arz var mı, ne zaman?" soruları yanıt buldu. Bu hafta borsa gündemini yakından takip eden vatandaşların merakla beklediği Meka Beton 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında arz oluyor. Mhr Gayrimenkul, Borlease Otomotiv ve Dofer Yapı Malzemeleri halka arz talepleri kabul edildi. Talep toplama tarihleri merak ediliyor. Peki, bu hafta hangi şirketler halka arz edilecek, talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verecekler? İşte SPK ile halka arz takvimi…