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HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 OCAK: “İki yeni şirket!” Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplayama ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 05:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
05:45
HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 OCAK: “İki yeni şirket!” Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplayama ne zaman?
Halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından paylaşılan bülten ile 6-10 Ocak 2025 halka arz olacak şirketler belli oldu. haftasında Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. talep toplamaya başlayacak. Peki bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte 6-10 Ocak takvimi