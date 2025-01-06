HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 OCAK: “İki yeni şirket!” Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplayama ne zaman?

EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ OLUYOR!

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, 6-7-8 Ocak'ta talep toplayacak olan şirket, 'EGEGY' koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek ve pay fiyatı 15 lira olarak satışa sunulacak.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ve yüzde 30'u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 olacak.

157 milyon 800 bin lira olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 200 milyon lira olacak. Halka arzın büyüklüğünün ise 918 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor.