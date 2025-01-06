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Giriş Tarihi: 06.01.2025 05:45 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 05:45

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 OCAK: “İki yeni şirket!” Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplayama ne zaman?

Halka arz takvimi yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından paylaşılan bülten ile 6-10 Ocak 2025 halka arz olacak şirketler belli oldu. haftasında Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. talep toplamaya başlayacak. Peki bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? İşte 6-10 Ocak takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 OCAK: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplayama ne zaman?

SPK bülteniyle birlikte 6-10 Ocak halka arz takvimi yayımlandı. Takvime göre bu hafta iki yeni şirket halka açılarak talep toplamaya başlayacak. Yatırımcılar bu hafta talep toplayacak şirketlerin listesini araştırıyor. İşte 6-10 Ocak halka arz takvimi

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 OCAK: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplayama ne zaman?

İKİ YENİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR!

  • Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
  • (EGEGY) Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
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HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 OCAK: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplayama ne zaman?

EGEYAPI AVRUPA GYO HALKA ARZ OLUYOR!

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, 6-7-8 Ocak'ta talep toplayacak olan şirket, 'EGEGY' koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek ve pay fiyatı 15 lira olarak satışa sunulacak.

Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ve yüzde 30'u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 olacak.

157 milyon 800 bin lira olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 200 milyon lira olacak. Halka arzın büyüklüğünün ise 918 milyon lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 OCAK: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplayama ne zaman?

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HALKA ARZ OLUYOR

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, 4.8 milyar TL büyüklük ile halka arz oluyor.

Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapacak.

Halka arzdan elde edeceği fonun en büyük kısmını ise makine ve ekipman alımı için yapacak.

Şirketin halka açıklık oranı %10.01 olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ 6-10 OCAK: İki yeni şirket! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak, talep toplayama ne zaman?
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