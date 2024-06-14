Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi Haziran 2024 gündemdeki yerini aldı. Halka açılan şirketlerin lot sayısı, talep toplama tarihi gibi bilgiler araştırılıyor. Son alınan taleplerin borsada görülmesi ardından yeni yatırımlar bekleniyor. Yatırım yapmak isteyenler bayram sonrası yeniden işlemlerine devam edecek. Peki; bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, SPK halka arz takvimi talep toplama tarihleri...