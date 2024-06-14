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Haberler Yaşam Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 23:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 23:30

Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile başvurusu kabul edilen şirketler halka arz takvimi üzerinde yerini alıyor. Borsa yatırımcıları şirketlerin talep toplama tarihlerini kontrol ediyor. Şirketler özelinde de hisse fiyatı, lot payı, dağıtım şekli gibi bilgiler takip ediliyor. Buna göre listede 2 yeni şirket görüldü. İşte, 2024 Haziran ayı halka arz takvimi...

Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi Haziran 2024 gündemdeki yerini aldı. Halka açılan şirketlerin lot sayısı, talep toplama tarihi gibi bilgiler araştırılıyor. Son alınan taleplerin borsada görülmesi ardından yeni yatırımlar bekleniyor. Yatırım yapmak isteyenler bayram sonrası yeniden işlemlerine devam edecek. Peki; bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, SPK halka arz takvimi talep toplama tarihleri...

Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?

2 YENİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR!

SPK bültenine göre Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. talep toplama işlemlerine başlayacak.

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Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ HAZİRAN 2024

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. 26 Haziran itibarıyla halka açılıyor.

İşte, şirketlerin halka arz detaylar...

Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?

EFOR ÇAY HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 26-27-28 Haziran 2024

Hisse Fiyatı: 14,50 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 90,000,000 Lot

Bist Kodu: EFORC

Halka Arz Büyüklüğü: 1,3 Milyar TL

Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?

SEĞMEN KARDEŞLER HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 26-27-28 Haziran 2024

Hisse Fiyatı: 30,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 59,000,000 Lot

Bist Kodu: SEGMN

Halka Arz Büyüklüğü: 1,7 Milyar TL

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