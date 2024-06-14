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Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
23:30
Halka Arz Takvimi Haziran 2024: SPK ile bu hafta yeni halka arz olacak şirketler var mı, talep toplama ne zaman?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni ile başvurusu kabul edilen şirketler halka arz takvimi üzerinde yerini alıyor. Borsa yatırımcıları şirketlerin talep toplama tarihlerini kontrol ediyor. Şirketler özelinde de hisse fiyatı, lot payı, dağıtım şekli gibi bilgiler takip ediliyor. Buna göre listede 2 yeni şirket görüldü. İşte, 2024 Haziran ayı halka arz takvimi...