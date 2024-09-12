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Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:35

Hamile eşini boğarak öldürüp ‘bana muska yazılmış’ dedi: Akıl sağlığı yerinde çıktı!

Adana'da 7 aylık hamile 20 yaşındaki eşi Hatice Demir'i boğarak öldüren 28 yaşındaki Emrah Demir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "O gece uyuşturucu alıp geldiğim evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" dedi. Hastane raporunun okunduğu duruşmada Demir'in akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.

DHA
Hamile eşini boğarak öldürüp ‘bana muska yazılmış’ dedi: Akıl sağlığı yerinde çıktı!

Olay, 29 Ekim 2023'te Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Demir ile 1 yıllık eşi, 7 aylık hamile Hatice Demir arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü. Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı.

Hamile eşini boğarak öldürüp ‘bana muska yazılmış’ dedi: Akıl sağlığı yerinde çıktı!

İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan Emrah Demir, ifadesinde "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" diyen Emrah Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Hamile eşini boğarak öldürüp ‘bana muska yazılmış’ dedi: Akıl sağlığı yerinde çıktı!

Emrah Demir hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Duruşmaya sanık Emrah Demir, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Hatice Demir'in annesi Belgin, babası Ali Turgut ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, sanık Emrah Demir'in akıl sağlığı ile ilgili Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden raporun gönderildiğini, raporda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunun belirtildiğini söyledi.

Hamile eşini boğarak öldürüp ‘bana muska yazılmış’ dedi: Akıl sağlığı yerinde çıktı!

'UYUŞTURUCU NEDENİYLE HATIRLAMIYORUM'

Daha sonra söz hakkı verilen sanık Emrah Demir, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve bu yüzden kimseye zarar vermemek için geç evlendiğini söyledi. Eşini nasıl öldürdüğünü, uyuşturucu nedeniyle tam hatırlamadığını belirten sanık Demir, "Uyuşturucu bağımlısı biriyim. Tedavi görmek istiyorum. Cezaevinde kafamı devamlı duvarlara vuruyorum. Kimseye zarar vermek istemiyorum. O geceyi hatırlamıyorum. Kayınvalidem, kayınpederim ben ölünceye kadar annem ve babamdır, onlara acı çektirdiğim için çok üzgünüm. Başları sağ olsun. Ölen hanımefendi eşime başsağlığı diliyorum. Eşimi öldürmemin nedeni uyuşturucu bağımlısı olmamdır. O gece uyuşturucu alıp geldiğim evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

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