Giriş Tarihi: 12.09.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
15:35
Hamile eşini boğarak öldürüp ‘bana muska yazılmış’ dedi: Akıl sağlığı yerinde çıktı!
Adana'da 7 aylık hamile 20 yaşındaki eşi Hatice Demir'i boğarak öldüren 28 yaşındaki Emrah Demir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "O gece uyuşturucu alıp geldiğim evin içinde Azrail'i, 3 harflileri görüyordum. Bana muska yazılmış. Bana muska yazan büyücünün Allah belasını versin" dedi. Hastane raporunun okunduğu duruşmada Demir'in akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.