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Haberler Yaşam Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:43 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 21:48

Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...

Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?

Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?

A- TUNA

B- NİL

C- FIRAT

D- AMAZON

Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?

DOĞRU CEVAP: AMAZON

Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?
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