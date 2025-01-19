Haberler
Yaşam
Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
21:48
Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur?
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Hangi nehrin, kolları dışında, üzerine yapılmış kalıcı bir köprü ya da baraj yoktur? sorusu yöneltildi. Şıklar değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...