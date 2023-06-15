Hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor...

Uyku, bedensel ve ruhsal sağlığımızı korumak için en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Peki, uyku şeklinizin kişiliğiniz hakkında ipuçları verdiğini biliyor musunuz? Evet yanlış duymadınız. Uyku pozisyonları, günlük stres ve endişe gibi nedenlere bağlı olarak değişebilir. Ancak her insanın ağırlıklı olarak tercih ettiği bir uyku stili vardır ve bu pozisyon karakter özelliklerimize ışık tutar. Peki, sen hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuzun kişiliğiniz hakkında söylediklerine gelin birlikte bakalım...