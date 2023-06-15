Hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor...

UYKU POZİSYONUNA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

1 – YAN YATIŞ POZİSYONU

Yan yatarak uyuyorsanız uyumlu, sakin, güvenilir ve sosyal bir insansınız demektir. En kasvetli kış sabahında bile gülümsersiniz ve hayatınızda meydana gelen hemen hemen her değişikliğe sorunsuz bir şekilde uyum sağlarsınız.

Metroyla işe giderken bile herhangi biriyle sohbet başlatabilirsiniz. Yakın grubunuzda ise gerçek benliğinizle var olmayı tercih ediyorsunuz.

Çok kolay güveniyorsunuz, kolayca ikna edilebilecek gibisiniz. Yine de insanlar sizin hakkınızda çok az şey biliyor. Her şeyi dikkate alan bir kişiliğiniz var ve bu yüzden karar verirken yavaşlıyorsunuz.