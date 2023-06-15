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Haberler Yaşam Hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 14:37

Hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor...

Uyku, bedensel ve ruhsal sağlığımızı korumak için en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesidir. Peki, uyku şeklinizin kişiliğiniz hakkında ipuçları verdiğini biliyor musunuz? Evet yanlış duymadınız. Uyku pozisyonları, günlük stres ve endişe gibi nedenlere bağlı olarak değişebilir. Ancak her insanın ağırlıklı olarak tercih ettiği bir uyku stili vardır ve bu pozisyon karakter özelliklerimize ışık tutar. Peki, sen hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuzun kişiliğiniz hakkında söylediklerine gelin birlikte bakalım...

Hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor...

Uyuma şeklinizin karakteriniz hakkında bilgi verdiğini biliyor muydunuz? Uyku pozisyonları insandan insana farklılık gösterebiliyor. Uyurken seçtiğimiz pozisyonlar, sağlığımızı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda çevremizdekilere bizimle ilgili ipuçları veriyor. Uyku bilimi üzerine yapılan çalışmalar, her yatış şeklinin kişinin dışavurumunu yansıttığını gösteriyor. Peki, siz en çok hangi pozisyonda uyuyorsunuz? İşte, tercih ettiğiniz uyku pozisyonuna göre kişilik özellikleriniz…

Hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor...

UYKU POZİSYONUNA GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

1 – YAN YATIŞ POZİSYONU

Yan yatarak uyuyorsanız uyumlu, sakin, güvenilir ve sosyal bir insansınız demektir. En kasvetli kış sabahında bile gülümsersiniz ve hayatınızda meydana gelen hemen hemen her değişikliğe sorunsuz bir şekilde uyum sağlarsınız.

Metroyla işe giderken bile herhangi biriyle sohbet başlatabilirsiniz. Yakın grubunuzda ise gerçek benliğinizle var olmayı tercih ediyorsunuz.

Çok kolay güveniyorsunuz, kolayca ikna edilebilecek gibisiniz. Yine de insanlar sizin hakkınızda çok az şey biliyor. Her şeyi dikkate alan bir kişiliğiniz var ve bu yüzden karar verirken yavaşlıyorsunuz.

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Hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor...

2. CENİN POZİSYONU

Fetal uyku pozisyonu, en çok tercih edilen yatış şekillerinden biridir. Genellikle cenin pozisyonunda uyuyorsanız korunma, anlaşılma ve sempati duyma ihtiyacı hissedersiniz. Bazı kişilerde bu pozisyonun korku, endişe ve stresi ifade ettiği söylenir.

Gerçek hayatta dışa dönük görünseniz de aslında daha içe dönük birisiniz. Sıcakkanlı, hassas ve utangaç olduğunuz için insanlara alışmanız biraz daha zaman alır. Bu nedenle ilk görüşte insanlar sizin hırçın, aksi ve çekilmez biri olduğunuzu düşünebilirler.

Yazmayı, resim yapmayı, dans etmeyi, şarkı söylemeyi, blog yazmayı seviyorsunuz çünkü kendinizi ifade etmeye bayılıyorsunuz.

Hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor...

3. YÜZÜKOYUN YATIŞ (SERBEST DÜŞÜŞ) POZİSYONU

En rahat uyku pozisyonlarından biri olarak görülen yüzükoyun yatış şekli, konforuna önem verenlerin tercihidir. Yüz üstü uyuyorsanız eğlenceli, oyunu seven, açık fikirli bir kişiliğiniz var demektir. Girişkensiniz ve her şeye atılmayı seviyorsunuz. Hayatta ne istediğiniz konusunda netsiniz ve az da olsa egoist bir yapıya sahipsiniz.

Özgür ruhlusunuz ama bununla birlikte içinde gerginlik ve endişe de hakim. Kontrol sahibi olmayı seviyorsunuz, eleştiriyi yapıcı bir şekilde ele almakta sorun yaşıyorsunuz.

Hangi pozisyonda uyuyorsun? Uyku pozisyonunuz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu veriyor...

4. SIRT ÜSTÜ YATIŞ POZİSYONU

Sırt üstü yatarak uyuyorsanız hayatı seven, ilgi odağı olmaya alışkın ve iyi arkadaşlardan hoşlanan pozitif bir insansınız demektir. İnatla ve ısrarla ama akılcı bir şekilde, her zaman doğruyu söylemeyi tercih ederek çalışıyorsunuz. Bu pozisyonda uyuyan insanlar genellikle çok güçlü kişiliklere sahiptir.

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