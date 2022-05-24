Haberler Yaşam Hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı

Giriş Tarihi: 24.05.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 12:51

Hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı

Anadolu toprakları, binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Türkler ise tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Göktürk, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük Türk devletleri imparatorluk seviyesine ulaştı. Öte yandan, bugün bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yerleşen Türk boyları hakkında detaylı bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. Türk boylarının il il dağılımı sık sık merak konusu oldu. Peki hangi Türk boyuna mensup olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı...