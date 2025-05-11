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Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD'dir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 11.05.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
01:08
Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD'dir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Kim Milyoner Olmak İster 11 Mayıs 2025 tarihli bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD'dir?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...