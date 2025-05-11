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Haberler Yaşam Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD'dir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
Giriş Tarihi: 11.05.2025 21:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 01:08

Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD'dir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster 11 Mayıs 2025 tarihli bölümü Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geldi. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya "Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD'dir?" sorusu soruldu. İşte, sorunun yanıtı...

Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD’dir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacıya""Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD'dir?" sorusu yöneltildi. İşte, merak edilen sorunun cevabı…

Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD’dir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı

CEVABI: Özgürlük heykeli

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Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD’dir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı
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Hangi ünlü yapının orijinalini görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke ABD’dir? Kim Milyoner Olmak İster’de soruldu! İşte yanıtı