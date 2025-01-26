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Hangisi Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan yabancı futbolculardan biri değildir?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
21:52
Hangisi Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan yabancı futbolculardan biri değildir?
Kim Milyoner Olmak ister yarışması 26 Ocak 2025 Pazar akşamı Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana geliyor. Sevilen yarışmanın ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya " Hangisi Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan yabancı futbolculardan biri değildir?" sorusu soruldu. İşte, 200 Bin TL değerindeki sorunun yanıtı...