Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki "Hangisi Süper Lig'de bir maçta 5 gol atan yabancı futbolculardan biri değildir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı…