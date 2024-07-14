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15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı olacak?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 01:50
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
01:50
15 TEMMUZ HASTANELER AÇIK MI 2024? 15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler kapalı mı olacak?
15 Temmuz hastaneler açık mı kapalı mı araştırılıyor. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyenler resmi tatil günlerinde hastanelerin çalışma düzenini kontrol ediyor. Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları ve poliklinikler çalışıyor mu, tatil mi merak ediliyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki; 15 Temmuz hastaneler açık mı 2024?