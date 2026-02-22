Haberler
Yaşam
Hatay merkezli 8 ildeki operasyonda çarpıcı detaylar! Rüşvete bile zam yapmışlar: Şifreli yöntemlerle...
Giriş Tarihi: 22.02.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2026 10:00
Hatay merkezli 8 ildeki operasyonda çarpıcı detaylar! Rüşvete bile zam yapmışlar: Şifreli yöntemlerle...
Hatay merkezli 8 ilde düzenlenen "Gümrük geçişinde rüşvet" operasyonunda aralarında çok sayıda memurun da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında milyonlarca TL'lik döviz ve silah ele geçirilirken, memurların internet tabanlı programlar başta olmak üzere telefonla kurdukları iletişimlerde şifreli görüştükleri, her yeni yılın başında geçiş ücretlerine zam yaptıkları tespit edildi.