Hatay piknik alanları hemen her yaştan kişinin vakit geçirebileceği ortamlardır. İl merkezi de dahil olmak üzere birçok yerde güzel piknik alanları bulunur. Her geçen gün biraz daha artan nüfusa oranla piknik alanları oldukça güzel ortamlardır. İlginizi çekebilecek bu piknik alanları haftanın her gününde ziyaret edilebilir. Hatay gidilecek piknik yerleri ve mesire alanları ile ilgili tüm merak edilenleri paylaştık.