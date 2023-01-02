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Haberler Yaşam Hatay TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 02.01.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 07:49

Hatay TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

İlk Evim 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, toplam 5 bin 25 konutun sahibini bulacağı TOKİ Hatay kuraları bugün başlıyor. Bu noktada Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Hatay kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa, Altınözü, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanacak. Peki, Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, Hatay TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

Hatay TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Hatay'da 5 bin 25 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, bugün başlayacak ve diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Hatay TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa, Altınözü, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 nihai isim listesi!

Hatay TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ KURA ÇEKİMİ HATAY VE ANKARA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 2 Ocak 2023 Pazartesi bugün Hatay ve Ankara'da çekiliş gerçekleşiyor.

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Hatay TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Hatay kura çekimi 2-5 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

15 ilçede toplam 5 bin 25 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Antakya Spor Salonu'nda yapılacak.

Hatay TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ HATAY KURA TARİHLERİ

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

2 Ocak: Merkez, İskenderun

3 Ocak: Kırıkhan, Dörtyol

4 Ocak: Belen, Hassa, Altınözü

5 Ocak: Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı 3. Etap, Samandağı

Hatay TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

TOKİ HATAY EVLERİ NERELERDE?

Toplam 15 ilçe için TOKİ Hatay kura çekilişi 2 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 5 Ocak tarihinde sona erecek. İşte, TOKİ Hatay evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Hatay Merkez: 1100 Konut

Hatay İskenderun: 350

Hatay Kırıkhan: 350

Hatay Dörtyol: 500

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