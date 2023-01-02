Hatay TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

İlk Evim 250 bin sosyal konut kura çekilişi il il yapılmaya devam ediyor. Yayınlanan takvime göre, toplam 5 bin 25 konutun sahibini bulacağı TOKİ Hatay kuraları bugün başlıyor. Bu noktada Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı için araştırmalar hız kazandı. Şehrin sakinleri, konut sahibi olup olmadıklarını TOKİ Hatay kura çekilişi canlı yayın ekranı ile öğrenebilecek. Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa, Altınözü, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu 2+1 3+1 listesi kura sonuçları kurumun sitesi üzerinden sorgulanacak. Peki, Hatay TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, Hatay TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...