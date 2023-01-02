Hatay TOKİ kura çekilişi canlı izle! 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, 2+1 3+1 isim listesi nereden öğrenilir?

Hatay TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Hatay'da 5 bin 25 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, bugün başlayacak ve diğer illerde olduğu gibi noter huzurunda yapılacak olup canlı olarak yayınlanacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede Hatay TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Merkez, İskenderun, Kırıkhan, Dörtyol, Belen, Hassa, Altınözü, Payas, Reyhanlı, Arsuz, Defne, Erzin, Yayladağı, Samandağı, Kumlu kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 2023 Hatay TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 nihai isim listesi!