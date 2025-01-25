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Hatay'da deprem etkisi yaşattı! 14 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada! "6 Şubat depremleri gibiydi”
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
11:49
Hatay'da deprem etkisi yaşattı! 14 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada! "6 Şubat depremleri gibiydi”
Hatay'ın Antakya ilçesinde 14 katlı binanın iş makinesiyle halatla çekilerek yıkımı vatandaşlara deprem etkisi yaşattı. Kontrollü olarak yıkılan binanın yerle bir olduğu anlar havadan görüntülendi.