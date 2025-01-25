Hatay'da deprem etkisi yaşattı! 14 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada! "6 Şubat depremleri gibiydi”

"BU BİNANIN YAŞATTIĞI SARSINTI BİZE YİNE O ACILARI VE GECEYİ HATIRLATIYOR"

14 katlı binanın yıkımı esnasında yaşanan sarsıntısının kendilerini tedirgin ettiğini ifade eden Hakan Fidanboy, "14 katlı bir binaydı. 14 katlı binanın yıkımı bize 6 Şubat gecesini yaşattı. Canımızı çok yaktı ve çok da korktuk. Çarşı yönetimi olarak da bütün iş yerlerini boşalttık. Tedbirlerimizi aldık. Binayı çok şükür kontrollü şekilde yıkıldı ve rahatladık. İstediğimiz kadar bu binanın yıkılacağını bilelim ama bu binanın yaşattığı sarsıntı bize yine o acıları ve geceyi hatırlatıyor. Yıkım deprem gibi sarstı" şeklinde konuştu.



