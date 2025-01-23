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Hayat kurtarmak isterken canından oldu: Genç doktordan geriye kahramanlık hikayesi kaldı
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:04
Hayat kurtarmak isterken canından oldu: Genç doktordan geriye kahramanlık hikayesi kaldı
Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay'ın oğlu tıp fakültesinde öğrenim gören oğlu Yiğit Gençbay, Grand Kartal Otel'deki faciada hayatını kaybetti. Gençbay'ın ardından geriye kahramanlık hikayesi kaldı.