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Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:04

Hayat kurtarmak isterken canından oldu: Genç doktordan geriye kahramanlık hikayesi kaldı

Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay ve Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay'ın oğlu tıp fakültesinde öğrenim gören oğlu Yiğit Gençbay, Grand Kartal Otel'deki faciada hayatını kaybetti. Gençbay'ın ardından geriye kahramanlık hikayesi kaldı.

Dilhan Dumanoğlu
Hayat kurtarmak isterken canından oldu: Genç doktordan geriye kahramanlık hikayesi kaldı

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'in restoran kısmında başlayan yangının tüm binayı sarması üzerine 78 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden geriye acı hikayeleri kalırken otel sahibi Halit Ergül'ün de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Hayat kurtarmak isterken canından oldu: Genç doktordan geriye kahramanlık hikayesi kaldı

DOKTOR OLACAKTI

Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay ile Ankara 11. İdare Mahkemesi Hakimi Serpil Gençbay'ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıfta öğrenim gören oğulları Yiğit Gençbay da tatil için gittiği otelde çıkan korkunç yangında hayatını kaybetti.

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Hayat kurtarmak isterken canından oldu: Genç doktordan geriye kahramanlık hikayesi kaldı

MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN OTELE GİRDİ

Yangında hayatını kaybeden Gençbay'dan geriye ise kahramanlık hikayesi kaldı. Edinilen bilgiye göre gece saat 2:30 sıralarında başlayan yangını fark eden ve otelin 2. katında kalan Gençbay, yangın sırasında camdan atlayarak kurtuldu. İçeride birçok insanın mahsur kaldığını gören Gençbay, yangın sırasında kayak eğitmenleri ile birlikte tekrar otele girerek insanları kurtarmaya çalıştı.

Hayat kurtarmak isterken canından oldu: Genç doktordan geriye kahramanlık hikayesi kaldı

BAŞKALARINI KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Otelden çıkmaya çalışanlara yardım eden Gençbay bir süre sonra dumandan ve alevlerden etkilenerek fenalaştı. Tekrar otelden çıkamayan Gençbay hayatını kaybetti. Gençbay'ın tatilini bitirerek eve dönmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. Gençbay, Türk Konut Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Hayat kurtarmak isterken canından oldu: Genç doktordan geriye kahramanlık hikayesi kaldı

Cenazeye Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, siyaset, yargı ve bürokrasiden çok sayıda isim katıldı.

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