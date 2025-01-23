Hayat kurtarmak isterken canından oldu: Genç doktordan geriye kahramanlık hikayesi kaldı

MAHSUR KALANLARI KURTARMAK İÇİN OTELE GİRDİ

Yangında hayatını kaybeden Gençbay'dan geriye ise kahramanlık hikayesi kaldı. Edinilen bilgiye göre gece saat 2:30 sıralarında başlayan yangını fark eden ve otelin 2. katında kalan Gençbay, yangın sırasında camdan atlayarak kurtuldu. İçeride birçok insanın mahsur kaldığını gören Gençbay, yangın sırasında kayak eğitmenleri ile birlikte tekrar otele girerek insanları kurtarmaya çalıştı.